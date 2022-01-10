Песков нашел вину соцсетей в событиях в Казахстане

Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

Ситуация в Казахстане показала, что соцсети также несут ответственность за события. Об этом в понедельник заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее 10 января в Алма-Ате впервые за последние пять суток заработал стационарный и мобильный интернет. Интернет-соединение в городе нестабильное, наблюдается отсутствие доступа к некоторым ресурсам и сайтам. Интернет был заблокирован с введением режима ЧП из-за массовых беспорядков.

Ранее сегодня Владимир Путин назвал нападение на Казахстан актом агрессии, на который надо было реагировать без промедления. По словам главы государства, соседняя страна столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, с угрозой своей государственности. Как отметил российский лидер, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.01.2022, 23:36
    Гость: Интересно

    А как назвать тех людей, которые расстреляли молоденьких безоружных курсантиков и их командиров? Посмотрите в интернете видео их похорон, слезы матерей и заткнитесь!

  3. 10.01.2022, 22:20
    Гость: Бернард Шоу

    Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.

Все комментарии (42)
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