Удар в спину! Сеть негодует от назначения министром информации в Казахстане русофоба
Волну негодования российских патриотов (и не только их) вызвало назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, который, мало того, что слывет в России националистом и русофобом, но ему еще и запрещен въезд в нашу страну. Дело в том, что Аскарову приписывают критические высказывания о русских, СССР и Дне Победы.
«В бывшей метрополии всё еще пытаются вести себя на правах хозяина. Нам элементарно не дают провести деколонизацию сознания», — говорил Аскаров об отношениях с Россией еще совсем недавно – в августе 2021 года.
Журналист Дмитрий Колезев поясняет, что делал Аскаров свои заявления не лично, а (якобы) через фейсбук-аккаунт TurkMedia, так что официально Умарову сложно что-либо предъявить. (К тому же Токаев, конечно, пригласил Умарова на пост министра не из фейсбука — тот возглавлял государственное агентство «Казинформ», то есть был чем-то вроде казахстанского Дмитрия Киселева).
Говорил ли Умаров такое на самом деле? Это уже не так важно. Возмущенная российская общественность, включая государственных пропагандистов, уже задается вопросами в духе «зачем мы вообще помогали Токаеву?».
С особой яростью высказался по этому поводу прокремлевский политолог Сергей Марков: «В России его считают радикальным русофобом. Ему приписывают, что он выступает в социальных сетях под ником TurkMedia и что он ненавидит русских и Россию. Считается, что Аскар Умаров говорил, это:
- Мы обогнали русню опять! Прощая немытая рассия!
- Русские - это «навязанная диаспора» и колонизаторы.
- Он ненавидит День Победы и издевается над ним, «когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы… Кого победили? Что победили?»
- Считает, что казахи не должны говорить на русском языке. Называет их «чернорусы» и «манкурты». «Казахам чернорусам задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром».
- Считается что Аскар Умаров активно помогал организаторам «языковых патрулей», в частности Куату Ахметову. Это языковые патрули ходили по общественным местам и оскорбляли тех, кто говорил на русском языке.
- Аскар Умаров ненавидит Владимира Путина и писал, что «при Путине взяли верх реваншисты, манипулирующие проблемами русских в Казахстане».
- Всячески прославляет национализм.
- Является убеждённым врагом русского языка.
Все эти слова были написаны Умаровым под ником в соцсетях, а не под своим именем официально. Но считается, что это именно его слова. Умаров или должен быть уволен или должен чётко и ясно доказать, что это не его слова. Назначение министром врага России не может рассматриваться даже как внутреннее дело Казахстана. Это вопрос отношений между странами.
Думаю, что если бы в России знали, что Токаев назначит Аскара Умарова на ключевую идеологическую должность, то общественное мнение России было бы категорически против поддержки Токаева во время кризиса войсками армии России. Все шокированы и ждут объяснений. Это назначение в России рассматривается как открытая пощёчина России и лично Владимиру Путину…»
Сетевой аналитик Андрей Нальгин пишет по этому поводу:
«Понятно, что для всей России, с тревогой ждущей новых санкций и лишений, подобные «пощёчины» — лишь буря в стакане воды. Но жест президента Токаева буквально вслед уходящим войскам ОДКБ действительно символичный. Конечно, его можно объяснить тем, что новый-старый глава Казахстана, теперь уже почти единовластный, вынужден демонстрировать собственным националистам независимость от РФ, на штыках которой удержалась его власть. Иначе-де есть риск нового бунта, ещё более беспощадного. Однако ведь именно сейчас «националисты» слабы, как никогда, потеряв 20 тыс. наиболее боеспособных своих мюридов… Или — нет?»
Негодует и журналист Игорь Шулика:
«Назначение Аскара Умарова новым министром информации Казахстана весьма примечательно. Он борец с русскоязычным населением Казахстана, националист казахский пещерный с комплексом жителя окраины империи.
Потом не надо удивляться антирусской пропаганде и языковым патрулям, Умаров теперь за все это отвечает.
А реакция российских официальных лиц была раньше, когда ввели солдат поддержать молодого бая в борьбе со старым и назвали это борьбой с майданными технологиями.
Но, по сути, Россия выступила в роли ханской стражи. Это не поддержка союзника, это поддержка хана, который будет тебе улыбаться, но одновременно с этим душить русский язык и считать русских врагами. Стража же не будет защищать русских в Казахстане, только сбрендевшего хана.
Кстати, а много ли русских в правительстве? Соответствует ли его процент проценту русскоязычного населения?»
А вот человек, имеющий к этой проблеме самое непосредственное отношение - российский журналист, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков занял, если так можно выразиться, «взвешенную» позицию:
«Прочитал про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова.
Исхожу из того, что Россотрудничество, что бы там ни говорили в интернетах, не занимается политической борьбой, тем более в суверенных государствах. Но Росострудничество работает с российскими соотечественниками и часть нашей работы происходит в контакте в том числе и с министерствами, занимающимися информационной работой.
В связи с этим я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты - не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана. Предвижу, к глубокой печали, громкое осуждение того, что я не радуюсь такому назначению, что я не держу своё мнение при себе или что я смею как-то там вмешиваться во внутренние дела Казахстана. Ничуть не считаю, что я в них вмешиваюсь, поскольку назначен министр Умаров в новое правительство не Россотрудничеством, не российским МИДом, а президентом Казахстана, в полностью его зоне ответственности; также и снимать министра Умарова будет не Россотрудничество, не российский МИД, а только президент Казахстана.
Если речь идёт о настоящем суверенитете, ну так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова.
Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны, в чём ему оказали неоценимую помощь силы ОДКБ, включая и 3000 российских военнослужащих. Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане.
Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации…»
Интересно, что политолог Алексей Чадаев даже по-своему поддержал это назначение, задавшись таким вопросом:
«У меня есть вопрос к моим друзьям и знакомым, а также известным людям, которые сейчас участвуют в публичной кампании по поводу назначения министром информации Казахстана Аскара Умарова.
Как бы вы отнеслись к тому, чтобы в Российской Федерации «министром информации» или на какую-то похожую должность назначили человека, который относится к роли и месту русского народа в России так же или примерно так же, как Аскар Умаров относится к роли и месту казахского народа в Казахстане?
Вопрос просто на понимание. Вопрос о том, можно ли сидеть на двух стульях — продвигать националистическую повестку в своей стране и в то же время воевать за сохранение концепции «многонационального народа» у соседей…»
Комментарии читателей Оставить комментарий
Такого, что это наша земля. Усёк?
Русские там у себя дома. Т.н. "казахстан" это часть Сибири. Так что переезжают оттуда пусть те, кого туда по глупости пригласили, выделив русской землицы.
Потому что так красивше.Звучно, хлёстко, сказал как припечатал.
Как слово АНТИСОВЕТЧИК.
Сравните с русофоб. Фу!
Мне эта РУСОФОБИЯ- подражание юдофобии категорически не нравится. Просто глупо. Боязнь русских-бгггг.
Мировая общественность
Боиццо НЕ РУССКИХ, а возрождения СССР.
Готовы ли русскоговорящие из республик бывшего СССР рыть канавы, укладывать асфальт, долбить лёд, жить по 20 человек в одной комнате, питаться дешёвыми бутонами и макаронами?
После работы или перед прыскать в поисках металлолома?
Или ходить пл садовым у участкам в поиске кому скопить траву, вырыть колодец, поставить заборы?
Гы - Гу:
Не нужно обобщать, я написал о национальной политике. А началась она при Хрущёве. После вывода партийной номенклатуры из под контроля КГБ партийная верхушка стала новой елитой(от слова "ели").
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Хрущёв - перестройка 1
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Горбачёв - перестройка 2
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Ельцин - четвертование и клиническая смерть России