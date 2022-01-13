Младшая дочь Назарбаева впервые прокомментировала протесты
Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших во время беспорядков и поблагодарила за «моральную поддержку» своего отца. Об этом она написала в своем Facebook.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории», — пишет Назарбаева.
«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — добавила она.
Протесты в Казахстане стартовали 2 января и длились около недели. Поводом для них стало двукратное повышение цен на топливо. При этом одним из лозунгов демонстрантов стал «Шал, кет!», что переводится «Старик, уходи!». Считается, что он был направлен именно против Нурсултана Назарбаева, который после ухода с поста президента Казахстана оставил за собой значительные полномочия.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет. Пресс-секретарь бывшего президента заявил, что Назарбаев лично принял решение передать пост действующему главе республики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а может политика правительства КазССР всему виной? развалили экономику, тюратам содержать не могут инвесторов из ОАЭ подавай но денежку с РСФСР дерем хоть он построен ВС (СА) СССР где 2/3 бюджета РСФСР, элеваторы стоят пустые или даже разрушенные и целина обесценена, предприятия что в питере что еще где загнулись по большей части, вот и результат, а еще пишут бизнес джеты улетают из КазССР это как бегство буржуев из РСФСР, Бывшей Российской империи в 1917-18, 1920г. не чего было капитализм (он же финансовая зависимость) разводить
нашел с кем сравнивать еврейку и казашку
Держала беглянка назаперти рот!
Когда же опять стали "быдлом" терпилы,
"Элитная" дама хлебальник открыла...
Старику , подойдут вилы в бок вместе с дочкой .
Понятно кого. Казахских националистов, чтобы только те любой ценой не заражали своим национализмом русских.