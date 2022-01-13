Младшая дочь Назарбаева впервые прокомментировала протесты

11:49 13.01.2022

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших во время беспорядков и поблагодарила за «моральную поддержку» своего отца. Об этом она написала в своем Facebook.

«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории», — пишет Назарбаева.

«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — добавила она.

Протесты в Казахстане стартовали 2 января и длились около недели. Поводом для них стало двукратное повышение цен на топливо. При этом одним из лозунгов демонстрантов стал «Шал, кет!», что переводится «Старик, уходи!». Считается, что он был направлен именно против Нурсултана Назарбаева, который после ухода с поста президента Казахстана оставил за собой значительные полномочия.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет. Пресс-секретарь бывшего президента заявил, что Назарбаев лично принял решение передать пост действующему главе республики.