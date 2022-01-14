Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Байденом и Путиным

Стоп-кадр с видео в YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей проведения трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Соответствующее предложение глава государства сделал Байдену.

Американская сторона «восприняла его с интересом», сообщили в администрации Зеленского.

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл, — организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы всё еще ждем [ответа] от российской стороны», — цитируют «Известия» главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

2 января президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Во время этой беседы глава Белого дома пообещал, что Штаты и его союзники дадут решительный ответ при вторжении России на территорию Украины.

В начале месяца Россия также провела встречи с США и НАТО, где обсуждались вопросы европейской безопасности. Одной из центральных тем была Украина и ее перспективы вступления в НАТО — Россия требует от альянса письменных гарантий, что этого не произойдет. Представителей самой Украины на этих переговорах не было.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.01.2022, 22:32
    Гость: Ностра

    Боже, как все Путин запустил, до чего все довел?Решительно нужно было действовать раньше, а теперь поезд ушел, олимпийский белый флаг пора вывешивать... Или бить первым!

  5. 14.01.2022, 22:15
    Гость: Серый

    Президенту Украины не стоит садиться за один стол с Путиным, можно ненароком получить дозу новичка.

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