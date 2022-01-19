В Великобритании отменили большинство ковидных ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных вакцинных сертификатов, а также требований работать удаленно и носить маски в общественных местах.

«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», - цитирует его слова Джонсона РИА Новости.

Также он сообщил, что план «Б», введенный из-за распространения штамма омикрон, не будет продлен после 25 января.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.01.2022, 20:38
    Гость: Слишком

    хорошая новость,чтобы быть правдой! Вы обратили внимание, насколько мы переживаем за людей,наших братьев во всём мире? Угроза рождает солидарность,сплачивает людей.Антифашисты всех стран,объединяйтесь!

  3. 19.01.2022, 20:25
    Гость: Чавес 10

    Но вы учтите, что миллиардам людей был введен прионовый белок, это сотни миллионов людей с медленным поражением нервной системы и другой необратимой патологией. Причем молодых людей. Последствия будут давать о себе десятилетиями.

  4. 19.01.2022, 20:21
    Гость: Англичанка сама обгадилась

    В стране и во всём мире устроили жесточайший экономический кризис, но кушать-то хочется, а кто работать будет?!

  5. 19.01.2022, 20:21
    Гость: Чавес 10

    Приедет и это время. Феерический провал российских ученых-иуд, чиновников-дельцов и политиканов от мировой фармы! Будут посчитаны все умершие от "вакцины", разорившиеся бизнесы и вы ..... за все ответите.

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