В Великобритании отменили большинство ковидных ограничений

16:53 19.01.2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных вакцинных сертификатов, а также требований работать удаленно и носить маски в общественных местах.

«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», - цитирует его слова Джонсона РИА Новости.

Также он сообщил, что план «Б», введенный из-за распространения штамма омикрон, не будет продлен после 25 января.