В Великобритании отменили большинство ковидных ограничений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных вакцинных сертификатов, а также требований работать удаленно и носить маски в общественных местах.
«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил что, как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», - цитирует его слова Джонсона РИА Новости.
Также он сообщил, что план «Б», введенный из-за распространения штамма омикрон, не будет продлен после 25 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
составлять проскрипционные списки?
хорошая новость,чтобы быть правдой! Вы обратили внимание, насколько мы переживаем за людей,наших братьев во всём мире? Угроза рождает солидарность,сплачивает людей.Антифашисты всех стран,объединяйтесь!
Но вы учтите, что миллиардам людей был введен прионовый белок, это сотни миллионов людей с медленным поражением нервной системы и другой необратимой патологией. Причем молодых людей. Последствия будут давать о себе десятилетиями.
В стране и во всём мире устроили жесточайший экономический кризис, но кушать-то хочется, а кто работать будет?!
Приедет и это время. Феерический провал российских ученых-иуд, чиновников-дельцов и политиканов от мировой фармы! Будут посчитаны все умершие от "вакцины", разорившиеся бизнесы и вы ..... за все ответите.