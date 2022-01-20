Назарбаеву сохранят часть полномочий «в силу его исторической миссии»

12:40 20.01.2022

Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву оставят право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте. Это следует из поправок в ряд конституционных законов, размещенных на сайте сената (верхней палаты) Казахстана.

«Первому президенту Казахстана Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов», — заявляется в поправках.

В то же время право председательствования в Совбезе будет принадлежать действующему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Массовые протесты в Казахстане стартовали в начале 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже демонстрации перекинулись на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели ЧП по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры Казахстана, в ходе беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.