Жители Жанаозена грозят Токаеву митингами, если не прекратятся пытки

Жители города Жанаозен требуют от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прекратить пытки задержанных по всей стране. Они заявили о том, что у них не осталось других вариантов для привлечения внимания к проблеме, кроме как провести митинг.

«Мы, будучи сотрудниками расположенного в городе Жанаозене ТОО «КЕЗБИ», опираясь на Конституцию Республики Казахстан, записали это видео с требованием прекратить пытки и насилие в отношении простого народа, который принимал участие в мирных демонстрациях протеста. Если преследования не прекратятся, завтра в соответствии с законодательством мы проведем мирный митинг», - цитирует одно из многочисленных видеообращений к президенту Казахское телеграфное агентство.

Как подчеркнули рабочие, они внимательно слушали каждое обращение Токаева.

«В этих посланиях вы поблагодарили законопослушных участников мирных демонстраций и дали соответствующие поручения, однако силовики, с превышением полномочий используя ваше поручение, забирают людей из дома, заставляют признаться в преступлениях, которых они не совершали, о чем мы знаем из многочисленных свидетельств в социальных сетях. Поэтому требуем от вас, как гаранта Республики Казахстан, прекратить преследования и принуждение к самооговорам граждан Республики Казахстан со стороны органов преследования. Народ – не террористы!» - подчеркнули рабочие «КЕЗБИ».

В настоящее время прокуроры Казахстана расследуют 16 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в массовых беспорядках, а также смерти задержанных, сообщает Спутник Казахстан со ссылкой на замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдоса Килымжанова.

Жанаозен - город с населением 100 тыс. человек, с которого 2 января начались протесты в Казахстане. Жители вышли протестовать против в два раза подорожавшего газа, и уже через день демонстрации и беспорядки охватили почти весь Казахстан.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2022, 22:44
    Гость: майк

    Почему-то из америки никто не кричит нас пытают, а тут это в норме вещей. Как при попадании в полицию никто не знает? Видеозаписи в тюрьмах даже ведутся, случайно просочились. Да ни для кого нет секретов что там. Вы тоже делаете вид что ничего не происходит?
    Отвечать нужно за себя, а не за америку

  2. 22.01.2022, 22:41
    Гость: тд

    Интересно...а,при поступлении на службу гражданам налогоплательщикам , присягают в рыночных условиях?А, конвенцией знакомят, лично каждого. .. чтобы,он не забыл никогда?!А,какая ответственность ..и механизм её реализации у потерпевших и потенциальных жертв,?! Профилактика недопущения есть?

  3. 22.01.2022, 22:36
    Гость: тд

    Дык..тама один полицай негра придушил...при задержании по подозрению... сталинским четвертачком наградили,... судейские по закону..и,из зарплат оборотней в погонах всего региона вычли лишние млн баксов для родни убиенного...

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