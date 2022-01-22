Жители Жанаозена грозят Токаеву митингами, если не прекратятся пытки

17:51 22.01.2022

Жители города Жанаозен требуют от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прекратить пытки задержанных по всей стране. Они заявили о том, что у них не осталось других вариантов для привлечения внимания к проблеме, кроме как провести митинг.

«Мы, будучи сотрудниками расположенного в городе Жанаозене ТОО «КЕЗБИ», опираясь на Конституцию Республики Казахстан, записали это видео с требованием прекратить пытки и насилие в отношении простого народа, который принимал участие в мирных демонстрациях протеста. Если преследования не прекратятся, завтра в соответствии с законодательством мы проведем мирный митинг», - цитирует одно из многочисленных видеообращений к президенту Казахское телеграфное агентство.

Как подчеркнули рабочие, они внимательно слушали каждое обращение Токаева.

«В этих посланиях вы поблагодарили законопослушных участников мирных демонстраций и дали соответствующие поручения, однако силовики, с превышением полномочий используя ваше поручение, забирают людей из дома, заставляют признаться в преступлениях, которых они не совершали, о чем мы знаем из многочисленных свидетельств в социальных сетях. Поэтому требуем от вас, как гаранта Республики Казахстан, прекратить преследования и принуждение к самооговорам граждан Республики Казахстан со стороны органов преследования. Народ – не террористы!» - подчеркнули рабочие «КЕЗБИ».

В настоящее время прокуроры Казахстана расследуют 16 уголовных дел по фактам пыток, превышения власти полицией в отношении подозреваемых в массовых беспорядках, а также смерти задержанных, сообщает Спутник Казахстан со ссылкой на замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдоса Килымжанова.

Жанаозен - город с населением 100 тыс. человек, с которого 2 января начались протесты в Казахстане. Жители вышли протестовать против в два раза подорожавшего газа, и уже через день демонстрации и беспорядки охватили почти весь Казахстан.