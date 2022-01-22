США просят Россию не обнародовать их ответ по гарантиям безопасности////

13:08 22.01.2022

Американские должностные лица попросили своих российских коллег не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, хотя "чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать" документ после его получения на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В Госдепе изданию рассказали, что письменный ответ США будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой. Документ при этом не будет содержать обещаний об отказе НАТО от политики открытых дверей в вопросе присоединения к альянсу новых стран.

Несмотря на это, в администрации США считают важным передачу письменного ответа, поскольку в таком случае документ может быть прочитан непосредственно президентом России Владимиром Путиным. "В России один человек принимает решения. Это президент Путин. <...> Если это [передача документа] позволит человеку, принимающему в России окончательные решения, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах. <...> Мы не хотим быть теми, кто исключает возможность дипломатического решения", - заявил The Washington Post представитель администрации США.