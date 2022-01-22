США просят Россию не обнародовать их ответ по гарантиям безопасности
Американские должностные лица попросили своих российских коллег не обнародовать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, хотя "чиновник Госдепа высокого ранга допустил, что Кремль может решить опубликовать" документ после его получения на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
В Госдепе изданию рассказали, что письменный ответ США будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога с Москвой. Документ при этом не будет содержать обещаний об отказе НАТО от политики открытых дверей в вопросе присоединения к альянсу новых стран.
Несмотря на это, в администрации США считают важным передачу письменного ответа, поскольку в таком случае документ может быть прочитан непосредственно президентом России Владимиром Путиным. "В России один человек принимает решения. Это президент Путин. <...> Если это [передача документа] позволит человеку, принимающему в России окончательные решения, рассмотреть эти идеи и решить, двигаться ли дальше, то это в наших интересах. <...> Мы не хотим быть теми, кто исключает возможность дипломатического решения", - заявил The Washington Post представитель администрации США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не надо бояться. ВВП ведь сказал, что враги России не смогут запугать людей, которые потеряли во Второй мировой войне более 20 миллионов жизней. Народ России к жизни в раю готов! Беларусь только за собой не тяните, нам и такой мир сгодится.
Пофиг не пофиг, не так важно. Просто они там хрень всякую в ответ пишут, и им необязательно, что американские лохи это читали..
Что очевидно, не реагирует на предложения Кремля чуть сдать назад... Значит,,провоцируют обострение...а зачем вслух пугать американских редбеков и особенно, банкиров? :)
Остальное, треп..
США просят Россию не обнародовать их ответ по гарантиям безопасности////
Когда заканчиваются сказки Пушкина про золотую рыбку,где разбитое корыто главная движущая сила начинаются
Сказки дядюшки Римуса — Харрис Д.Ч.
Братец Кролик отвечает Братцу Лису так смирно, послушно:
— Делай со мной что хочешь, братец Лис, только, пожалуйста, не вздумай бросить меня в этот терновый куст. Жарь меня, как хочешь. Братец Лис, только не бросай меня в этот терновый куст.
ДА ПОФИГ АМЕРИКЕ РОССИЙСКИЕ РВАНЫЕ ТРУСЫ
да что там зеленский! весь мир увидит что король-то голый
В целом, примерно так. Но всё же не 30 лет, пожалуй..
10 лет добивались дружбы с США. Резали свои подлодки. Причём, не только при царе Борисе, но и позже тоже, кубинскую базу в лурдесе когда потеряли?
Да и позже много попыток было не обострять отношений. Так, обещали равноудалить несколько олигархов, а удалили одного Ходора.
С другой стороны, можно ли было быстрее восстановить хотя бы часть мощи, не меняя государственный строй, для меня вопрос...