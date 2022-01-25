Китай проверил два млн жителей столицы на COVID-19 в преддверии Олимпиады

09:30 25.01.2022

Власти Пекина протестировали на COVID-19 два млн жителей города в преддверии открытия Зимних Олимпийских игр, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что в первую очередь речь идет о жителях района Фэнтай, где с 15 января было выявлено большинство из 40 зарегистрирвоанных в столице случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, власти Пекина обязали всех, кто в последние 2 недели покупал лекарства от простуды, кашля или температуры, пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию в течение 72 часов.

"Нынешняя ситуация с профилактикой эпидемии по-прежнему остается мрачной и сложной, и все департаменты по всему городу должны действовать активно и быстро", - заявил представитель властей Пекина Сюй Хэцзянь.

В связи с грядущей Олимпиадой китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы "принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи" вируса.

В преддверии Игр все участники будут ежедневно проходить тестирование и находиться в изоляции от публики. Организаторы Олимпийских игр сообщили в понедельник, что более 3 тыс. человек, в том числе более 300 спортсменов и официальных лиц команд, а также представители СМИ и другие участники, уже прибыли на двухнедельное мероприятие.

На данный момент положительный результат теста на коронавирус получили 78 человек.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.