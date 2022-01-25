Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность

08:40 25.01.2022

Министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай возможной переброски их в Европу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

По словам Кирби, такое решение принял глава ведомства Остин. При этом решение о переброске этих сил в Европу не принято. Их отправка будет возможна по запросу НАТО или "в других ситуациях". Речь идет как о боевых подразделениях, так и о военных медиках, подразделениях, отвечающих за транспорт.

Кирби отметил, что данное решение принято в условиях, когда Вашингтон не видит признаков деэскалации со стороны РФ в районе Украины, а потому решение о приведении в состояние повышенной готовности не ограничено во времени, поскольку неясно, когда именно может потребоваться перебросить военных в Европу.

Ранее США представили план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике.

В свою очередь представители ДНР и ЛНР говорят о том, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп.

"Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений", - заявили в республике.