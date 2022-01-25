Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность
Министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай возможной переброски их в Европу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.
По словам Кирби, такое решение принял глава ведомства Остин. При этом решение о переброске этих сил в Европу не принято. Их отправка будет возможна по запросу НАТО или "в других ситуациях". Речь идет как о боевых подразделениях, так и о военных медиках, подразделениях, отвечающих за транспорт.
Кирби отметил, что данное решение принято в условиях, когда Вашингтон не видит признаков деэскалации со стороны РФ в районе Украины, а потому решение о приведении в состояние повышенной готовности не ограничено во времени, поскольку неясно, когда именно может потребоваться перебросить военных в Европу.
Ранее США представили план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике.
В свою очередь представители ДНР и ЛНР говорят о том, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп.
"Сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп. На данном этапе уже зафиксировано прибытие реактивных систем залпового огня, бронетанковые соединения и техника для уничтожения минных заграждений", - заявили в республике.
Комментарии читателей Оставить комментарий
8500 бравых солдатиков и 1/6 часть суши... 1 человек на сотню тысяч километров. Бессмыслица какая-то...
Зеленского к тому моменту скорее всего уже не будет. Или его вместе с Украинской казной эвакуируют на самолетах за океан.
Вот таких умниц читаешь - и душа радуется!
Напишите, умники, по-английски - "ты бежишь, вы бежите"
А кто потом после войны (если вообще кто-то выживет на Земле) будет оплачивать лечение калекам на Украине? Зеленский? Так там все разворовано за 30 лет.
- Джон, проспрягай глагол "бежать".
- Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежите, он бежит, она бежит...
- А "они"?
- А они наступают, сэр!