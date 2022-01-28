Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» беженцев, расстрелянных в лесах

Военные Запада на границе Польши и Белоруссии «расстреливали сотни тысяч беженцев», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту. 

«Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали, сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастье в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — приводит его слова РБК.

Миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши и Литвы, он назвал характерным примером «современных гибридных атак». 

«Так называемое великое переселение народов не что иное, как эффект бумеранга, спровоцированный варварскими действиями западных политиков на Востоке планеты, — заявил он. — Запад дал миллионам людей ложную надежду, а в итоге выстроил заслон на пути воссоединения семей».

«Сколько за этим цинизма, на границе поломанных судеб и жизней», — добавил он. Миграционный кризис «обнажил нежелание Запада договариваться, внимать здравым доводам». «В своей жестокости они превзошли варварства Средневековья», — продолжил Лукашенко и добавил, что «белорусы, напротив, продемонстрировали миру настоящие человеческие качества, предоставили всем убежище на границе, накормили и не дали замерзнуть».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2022, 22:05
    Гость: Этот человек,

    А.Лукашенко, выглядит наиболее адекватным среди банды глобалистов, лишённых чести, совести, честности, патриотизма… людей без морали…

  2. 28.01.2022, 21:47
    Гость: Цитаты: Думаю, что он оговорился

    Тогда вот ещё оговорки (взято из российских газет лет за 10)
    1. Вопрос о том, почему с ним не появляется первая леди:
    Потому что уже насмотрелись. (показывая на молодых девушек в зале) Вот они, в зале, это все мои "леди"
    2. Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца
    3. Жить будете плохо, но недолго!
    4. Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало.
    5. И т.д.

  3. 28.01.2022, 20:44
    Гость: НХ

    Думаю, что он оговорился и хотел сказать: "сотни и тысячи беженцев", что вполне возможно. Оговориться может любой человек, но кому-то хочется представить Лукашенко не адекватным.

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