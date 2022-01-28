Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» беженцев, расстрелянных в лесах
Военные Запада на границе Польши и Белоруссии «расстреливали сотни тысяч беженцев», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту.
«Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали, сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастье в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — приводит его слова РБК.
Миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши и Литвы, он назвал характерным примером «современных гибридных атак».
«Так называемое великое переселение народов не что иное, как эффект бумеранга, спровоцированный варварскими действиями западных политиков на Востоке планеты, — заявил он. — Запад дал миллионам людей ложную надежду, а в итоге выстроил заслон на пути воссоединения семей».
«Сколько за этим цинизма, на границе поломанных судеб и жизней», — добавил он. Миграционный кризис «обнажил нежелание Запада договариваться, внимать здравым доводам». «В своей жестокости они превзошли варварства Средневековья», — продолжил Лукашенко и добавил, что «белорусы, напротив, продемонстрировали миру настоящие человеческие качества, предоставили всем убежище на границе, накормили и не дали замерзнуть».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А.Лукашенко, выглядит наиболее адекватным среди банды глобалистов, лишённых чести, совести, честности, патриотизма… людей без морали…
Тогда вот ещё оговорки (взято из российских газет лет за 10)
1. Вопрос о том, почему с ним не появляется первая леди:
Потому что уже насмотрелись. (показывая на молодых девушек в зале) Вот они, в зале, это все мои "леди"
2. Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца
3. Жить будете плохо, но недолго!
4. Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало.
5. И т.д.
Думаю, что он оговорился и хотел сказать: "сотни и тысячи беженцев", что вполне возможно. Оговориться может любой человек, но кому-то хочется представить Лукашенко не адекватным.
Мозаичная психопатия- она такая.
Кем? партизанами? Сколько братских могил в Беларусских лесах? Трепач.