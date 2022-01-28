Лукашенко заявил о «сотнях тысяч» беженцев, расстрелянных в лесах

14:47 28.01.2022

Военные Запада на границе Польши и Белоруссии «расстреливали сотни тысяч беженцев», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народу и парламенту.

«Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали, сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастье в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?» — приводит его слова РБК.

Миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши и Литвы, он назвал характерным примером «современных гибридных атак».

«Так называемое великое переселение народов не что иное, как эффект бумеранга, спровоцированный варварскими действиями западных политиков на Востоке планеты, — заявил он. — Запад дал миллионам людей ложную надежду, а в итоге выстроил заслон на пути воссоединения семей».

«Сколько за этим цинизма, на границе поломанных судеб и жизней», — добавил он. Миграционный кризис «обнажил нежелание Запада договариваться, внимать здравым доводам». «В своей жестокости они превзошли варварства Средневековья», — продолжил Лукашенко и добавил, что «белорусы, напротив, продемонстрировали миру настоящие человеческие качества, предоставили всем убежище на границе, накормили и не дали замерзнуть».