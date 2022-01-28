США упрекнули Великобританию в лояльном подходе к российскому капиталу

15:20 28.01.2022

Газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти США обеспокоены возможной неэффективностью санкций, которые могут быть введены против руководства РФ, из-за лояльного подхода Великобритании к поступлению финансовых средств из России в британскую юрисдикцию.

«Американские официальные лица боятся, что они не смогут ввести эффективные санкции против президента Путина, если Россия вторгнется на Украину, из-за многолетней терпимости Британии к переводу подозрительных денег в Лондон, заявили The Times дипломатические источники», - цитирует «Интерфакс» сообщение газеты.

«Угроза состоит в следующем: российские деньги так укоренились в Лондоне теперь, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть утеряна», - рассказал один из источников в Вашингтоне.

При этом издание The Times отмечает, что отследить количество поступающих из России в Великобританию денег достаточно трудно. Так, в 2016 году объем «средств, имеющих коррупционное происхождение», что поступили в Соединенное Королевство, оценивался в 100 млрд фунтов стерлингов в год.

Также сообщалось, что с момента занятия Борисом Джонсоном поста премьер-министра, Консервативная партия получила 2 млн фунтов стерлингов от источников со связями с Россией.

Стоит отметить, что британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз недавно также обвинил правительство в приостановке принятия законопроекта об экономических преступлениях, который обязал бы богатых лиц предоставлять данные о подставных компаниях для покупки британской недвижимости. Данный закон, по версии The Times, является крайне важным, так как позволил бы остановить использование Великобритании для отмывания денег, особенно лицами из России и Ближнего Востока.