США упрекнули Великобританию в лояльном подходе к российскому капиталу
Газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти США обеспокоены возможной неэффективностью санкций, которые могут быть введены против руководства РФ, из-за лояльного подхода Великобритании к поступлению финансовых средств из России в британскую юрисдикцию.
«Американские официальные лица боятся, что они не смогут ввести эффективные санкции против президента Путина, если Россия вторгнется на Украину, из-за многолетней терпимости Британии к переводу подозрительных денег в Лондон, заявили The Times дипломатические источники», - цитирует «Интерфакс» сообщение газеты.
«Угроза состоит в следующем: российские деньги так укоренились в Лондоне теперь, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть утеряна», - рассказал один из источников в Вашингтоне.
При этом издание The Times отмечает, что отследить количество поступающих из России в Великобританию денег достаточно трудно. Так, в 2016 году объем «средств, имеющих коррупционное происхождение», что поступили в Соединенное Королевство, оценивался в 100 млрд фунтов стерлингов в год.
Также сообщалось, что с момента занятия Борисом Джонсоном поста премьер-министра, Консервативная партия получила 2 млн фунтов стерлингов от источников со связями с Россией.
Стоит отметить, что британский омбудсмен по вопросам противодействия коррупции Джон Пенроуз недавно также обвинил правительство в приостановке принятия законопроекта об экономических преступлениях, который обязал бы богатых лиц предоставлять данные о подставных компаниях для покупки британской недвижимости. Данный закон, по версии The Times, является крайне важным, так как позволил бы остановить использование Великобритании для отмывания денег, особенно лицами из России и Ближнего Востока.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что что а это борзые усвоили.
Party like a Russian oh
Have it like an oligarch
Завидуют янки.
То ,что их вывели из России уже +.
Любопытные факты, не правда ли ? Сколько денег наши коррумпированные элиты и олигархи вывели из России. А у нас "денег нет, но вы держитесь", нищенские пенсии, низкие заработные платы, обнищание населения и ,главное, "озабоченность" первых лиц государства всем этим. Лицемеры и прохиндеи. Хапуги во власти, которые нас любви к Родине учат.
Смелее рвать связи с московским жульём,
Всё то изымать, что у россов им спёрто,
И либо сажать, либо гнать его к чёрту!