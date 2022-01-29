Венгрия не будет размещать у себя дополнительные силы НАТО

НАТО

Венгрия считает нецелесообразным в нынешней ситуации размещать на своей территории дополнительные силы НАТО. Об этом сообщил министр обороны страны Тибор Бенке. По его мнению, идея размещения иностранных войск в стране является нецелесообразной. Об этом он заявил в эфире венгерской радиостанции InfoRadio, отвечая на вопрос о том, ведут ли США переговоры относительно размещения боевых частей НАТО в том числе с Венгрией.

«В то же время наша позиция заключается в том, что в соответствии с первичной установкой "Программы развития обороны и вооруженных сил" Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения. Мы двигаемся дальше по этому пути, поэтому сейчас, в сложившейся ситуации, не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО»,— приводит слова Бенке «Коммерсант».

Глава оборонного ведомства отметил, что ситуация вокруг Украины не несет непосредственной опасности для Венгрии, потому страна не нуждается в дополнительных силах НАТО. Министр также добавил, что передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия желает напасть на Украину.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 29.01.2022, 22:35
    Гость: Gloria

    Венгры ведут вполне адекватную внешнуюю политику - не участвуют в еврейском международном театре по стравливанию славян.

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