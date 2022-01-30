Украинская разведка вывезла секретные документы из Киева на запад страны

Украина готовится к войне с Россией, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о нагнетании паники: украинская разведка перенесла секретные документы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве "в безопасные места на западе страны", пишет "Коммерсант" со ссылкой на The Washington Post (WP). 

Западных чиновников встревожил скептицизм Зеленского о российской угрозе, его приоритеты могут не совпадать с приоритетами военных и разведки, отметил источник издания в правительстве США.

По словам источника газеты в офисе украинского президента, в Киеве "растет уверенность, что США преувеличивают угрозу по политическим причинам". По его мнению, это может быть связано с желанием заставить Украину отказаться от планов по вступлению в НАТО. 

28 января Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, на которой выразил недовольство заявлениями стран Запада о неизбежности войны. Он считает, что нагнетание паники дорого обходится стране. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.01.2022, 17:16
    Гость: Arbeit macht frei

    Бандерлоги эвакуируют агентурные списки в свою бандеровскую столицу-Лемберг, под "натовский зонтик"!
    Т.к. знают, что первыми туда успеют поляки, которые уже давно стоят наизготовку у западных границ "Юкрейн", размайданенной с самым активным участием польских спецслужб и военнослужащих( в том числе-в убийствах на "евромайдане" и Донбассе)!
    А насчёт якобы "партизанской борьбы", то западенцы уже не те, чтобы месяцами безвылазно гнить в лесных крысиных норах ради садистского удовольствия ночами резать и душить "мирняк" в близлежащих сёлах.
    Да и с беспилотников, инфракрасными видеокамерами, их теперь легко выследить.
    В городах тоже долго не продержатся, если будут активничать. Городская техника слежения ушла далеко вперёд, да и отморозков-"идейных бандерофанатиков"( при нынешнем-то повальном "просвещённом гедонизме" среди молодёжи и среднего возраста, когда есть с чем сравнивать и что терять)) маловато будет( и они уже частично утилизированы защитниками ЛДНР)-их, активных, быстро спецслужбы и полиция переловят.
    Остальное нациьыдло будет, конечно, крутить дули в кармане и исподтишка гадить новым властям, но это уже вопросы профилактики таких "проявлений"!
    Так что, эти нынешние майдаунские закидоны с бандами "террористической обороны" необходимо учитывать, но серьёзным препятствием освобождению Украины от бандеронацистов и строительству мирной жизни они не станут!
    Гитлеровцы тоже "мрияли" о "великой партизанской борьбе", но их "вервольфы" быстро сдались на милость победителей!

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