Украинская разведка вывезла секретные документы из Киева на запад страны

15:45 30.01.2022

Украина готовится к войне с Россией, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о нагнетании паники: украинская разведка перенесла секретные документы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве "в безопасные места на западе страны", пишет "Коммерсант" со ссылкой на The Washington Post (WP).

Западных чиновников встревожил скептицизм Зеленского о российской угрозе, его приоритеты могут не совпадать с приоритетами военных и разведки, отметил источник издания в правительстве США.

По словам источника газеты в офисе украинского президента, в Киеве "растет уверенность, что США преувеличивают угрозу по политическим причинам". По его мнению, это может быть связано с желанием заставить Украину отказаться от планов по вступлению в НАТО.

28 января Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, на которой выразил недовольство заявлениями стран Запада о неизбежности войны. Он считает, что нагнетание паники дорого обходится стране.