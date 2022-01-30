МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности

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Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — приводит слова Трасс РБК.

По ее словам, этот законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, «интересных Кремлю». Министр пообещала, что у предприятий и лиц, которые «служат опорой российского государства» и против которых направлен документ, «не получится спрятаться».

В Совете Федерации усомнились в законности этого решения. Так, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил РИА Новости, что «технически реализация подобных "санкций" возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих». При этом «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани», отметил политик.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2022, 01:43
    Гость: ***

    Заберут они, конфискуют ... Как у нас в Иъязе говорили знатоки английского: "Keep your pocket wider!"

  2. 31.01.2022, 01:32
    Гость: ***

    "Кемска волость, Кемска волость! Оу, я-я!"
    "Пусть забирают, не обеднеем,
    Да ты что царская морда,
    Так таких волостей не напасёшься!" (памяти Леонида Куравлёва) ...

  5. 31.01.2022, 00:55
    Гость: Правильно!

    В Лондоне останутся продажные шкуры и горы мешков, набитые туалетной долларовой зеленью, а в России остаются фабрики, заводы, сырьевые ресурсы, людские ресурсы, атомные ледоколы,..., народ, государство.

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