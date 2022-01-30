МИД Британии пригрозил «российским олигархам» конфискацией собственности
Собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, заявила глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — приводит слова Трасс РБК.
По ее словам, этот законопроект позволит ввести ограничения не только против непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины компаний, но и против любых компаний, «интересных Кремлю». Министр пообещала, что у предприятий и лиц, которые «служат опорой российского государства» и против которых направлен документ, «не получится спрятаться».
В Совете Федерации усомнились в законности этого решения. Так, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил РИА Новости, что «технически реализация подобных "санкций" возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих». При этом «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани», отметил политик.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Заберут они, конфискуют ... Как у нас в Иъязе говорили знатоки английского: "Keep your pocket wider!"
"Кемска волость, Кемска волость! Оу, я-я!"
"Пусть забирают, не обеднеем,
Да ты что царская морда,
Так таких волостей не напасёшься!" (памяти Леонида Куравлёва) ...
Деньги зло но зла не хватает и даже в Англии.
Бабушка давно травит новичком и убивает наших отпетых предателей.
В Лондоне останутся продажные шкуры и горы мешков, набитые туалетной долларовой зеленью, а в России остаются фабрики, заводы, сырьевые ресурсы, людские ресурсы, атомные ледоколы,..., народ, государство.