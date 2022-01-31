Грузия купит у США противотанковые комплексы Javelin на $30 млн

12:39 31.01.2022

Правительство Грузии закупит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin. Общая сумма сделки составит 30 млн долларов.

«С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства страны.

Также отмечается, что покупка будет осуществлена в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета.