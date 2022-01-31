Грузия купит у США противотанковые комплексы Javelin на $30 млн
Правительство Грузии закупит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin. Общая сумма сделки составит 30 млн долларов.
«С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства страны.
Также отмечается, что покупка будет осуществлена в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жители вышеперечисленных территорий добровольно приняли российское гражданство.
Сударь, сразу видно что вы штатский. Это только в сознании у штатских есть оборонительное и наступательное оружие. А на деле любое оружие летальное. Оно может использоваться при проведении наступательных и оборонительных операций. Это как с оружием древности. Щит может считаться оборонительным средством ровно до той поры пока воин вам им по голове не ударит. А щиты так и использовали. Любой блок в каратэ является одновременно ударом. Хотите проверить ? Дам бесплатный урок как инструктор по рукопашному бою.
Что мы молодцы это верно,а вот что ВПК обеспечивает успешность экономики -чушь собачья.
Да при наличии джавелинов и британских подобных,танки выводить на поле для бессмысленно. Управление и прицеливание- ребенок за 15 мин освоит. Классная штучка...
А ты случайно не знаешь кто в Цхенвале грузинских женщин и детей вырезал всех поголовно?