В ДНР сообщили о негласном запрете выпускать с Украины военнообязанных

Стоп-кадр с видео в YouTube

По информации разведки ДНР, украинские пограничники получили приказ под разными предлогами не выпускать из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом, как пишет ТАСС, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — сообщил Басурин.

По словам официального представителя Народной милиции, для того, чтобы избежать панику, приказ негласный: отказывать в выезде пограничники должны, ссылаясь на бюрократические причины, такие как отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов и другие причины.

Басурин также отметил, что МИД Украины попросил посольства и дипломатические представительства других стран проинформировать их граждан о необходимости покинуть Донбасс.

«МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил (силовая операция Киева. — РБК) в Донбассе», — заявил Басурин.

Он подчеркнул, что Киев также ввел новые ограничения на въезд иностранцев, у которых нет «веских причин» для посещения страны. МИД Украины готовит обращения в посольства третьих стран с просьбами «оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию страны», добавил Эдуард Батурин.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Россия продемонстрировала: с США действительные договоренности невозможны»
«Оказавшись на развалинах второй сверхдержавы мира в 1992 году, мы начали ударными темпами перенимать западные "ценности" и глядеть в рот нашим многочисленным "партнёрам"»
«Эксперты пытаются понять: решение Бориса Джонсона по COVID-19 – надолго и всерьез или оно является очередным политическим трюком?»
Уличная попрошайка
Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?
Избранное
Мечта (Кузя УО) «Математика»
Едем в Венгрию: обзор страны
Писатель Сергей Лукьяненко - человек-антибиотик
Афганистан: война амбиций и характеров
Основы здорового питания - руководство
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
Психолог Карина Вейнгард: биография и концепция «Три уровня осознанности»
В России начат прием заказов на кросс-купе Geely Tugella
Советы по уходу за садом на подоконнике
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова
Не говори по-русски или умри? Как аукается в Киргизии распад СССР