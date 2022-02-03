В ДНР сообщили о негласном запрете выпускать с Украины военнообязанных

15:46 3.02.2022

По информации разведки ДНР, украинские пограничники получили приказ под разными предлогами не выпускать из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом, как пишет ТАСС, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет», — сообщил Басурин.

По словам официального представителя Народной милиции, для того, чтобы избежать панику, приказ негласный: отказывать в выезде пограничники должны, ссылаясь на бюрократические причины, такие как отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов и другие причины.

Басурин также отметил, что МИД Украины попросил посольства и дипломатические представительства других стран проинформировать их граждан о необходимости покинуть Донбасс.

«МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил (силовая операция Киева. — РБК) в Донбассе», — заявил Басурин.

Он подчеркнул, что Киев также ввел новые ограничения на въезд иностранцев, у которых нет «веских причин» для посещения страны. МИД Украины готовит обращения в посольства третьих стран с просьбами «оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию страны», добавил Эдуард Батурин.