В Ливии нашли более 300 упаковок гашиша с портретом Путина
В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина.
Главное управление уголовных расследований города уточнило, что партию наркотических веществ нашел местный житель на берегу моря. Всего обнаружено 323 брикета с изображением российского лидера. На фотографиях, размещенных на упаковках, Путин одет в классический костюм с черным галстуком, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Libya Observer.
Несколькими днями ранее местные жители нашли партию наркотиков, обтянутую пленкой с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Предположительно, упаковки с наркотиками на берегу моря — остатки контрабандной партии, которую пытались утопить.
Комментарии читателей Оставить комментарий
с портретом домофона не нашли?
Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар и президент РФ кровные браться по бизнесу что не знали там гашиш а здесь дурь + газ все кремлем крышуется.
эскобар.
часовню тоже я развалил?
Уже и галоши с его портретом выпускают.