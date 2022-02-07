В Ливии нашли более 300 упаковок гашиша с портретом Путина

В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина. 

Главное управление уголовных расследований города уточнило, что партию наркотических веществ нашел местный житель на берегу моря. Всего обнаружено 323 брикета с изображением российского лидера. На фотографиях, размещенных на упаковках, Путин одет в классический костюм с черным галстуком, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Libya Observer.

Несколькими днями ранее местные жители нашли партию наркотиков, обтянутую пленкой с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Предположительно, упаковки с наркотиками на берегу моря — остатки контрабандной партии, которую пытались утопить.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.02.2022, 05:18
    Гость: Питон

    Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар и президент РФ кровные браться по бизнесу что не знали там гашиш а здесь дурь + газ все кремлем крышуется.

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