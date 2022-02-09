Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе (суд проходит по делу о растрате около $3 млн государственных средств, также против экс-президента возбуждено еще четыре уголовных дела) заявил, что в годы своего президентства четыре раза тайно встречался в Лондоне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию - это итог моих поездок в Лондон», - цитирует слова экс-президента «Грузия Online».

Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что Белоруссия может признать Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Крым - частью России, «если он поймет» и если российский президент Владимир Путин «скажет, что в этом есть необходимость». При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Москва не видит необходимости посылать Минску сигналы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как региона России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2022, 21:26
    Гость: Петр

    Похоже- Саакашвили хочет перед Западом выслужиться- вот и изобрел сказочку, Через недельку расскажет, что Лукашенко просил у Саакашвили взрывчатку- в Лондоне хотел кое-что взорвать.

  2. 09.02.2022, 21:01
    Гость: Ну

    наркоманы в наше время могут тайно встречаться и с Наполеоном и со Сталиным .. в Париже и Кремле.

  3. 09.02.2022, 19:22
    Гость: Анна

    НИСКОЛЬКО НЕ СОМНЕВАЮСЬ, Лукашенко и все остальные лидеры наших бывших республик, а нынче "независимых"стран пасутся в Лондоне регулярно. Думаю и Путин бывал раньше. Просто что то у него пошло не так. Не захотел вдруг уничтожить Россию по их указке. Пока. А, все уже было готово. Тут и началось.

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