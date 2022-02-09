Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне

18:27 9.02.2022

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе (суд проходит по делу о растрате около $3 млн государственных средств, также против экс-президента возбуждено еще четыре уголовных дела) заявил, что в годы своего президентства четыре раза тайно встречался в Лондоне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию - это итог моих поездок в Лондон», - цитирует слова экс-президента «Грузия Online».

Напомним, в феврале Лукашенко заявил, что Белоруссия может признать Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Крым - частью России, «если он поймет» и если российский президент Владимир Путин «скажет, что в этом есть необходимость». При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Москва не видит необходимости посылать Минску сигналы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как региона России.