В Канаде из-за протестов начали отменять ковид-ограничения
В канадской провинции Альберта будут сняты ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение было принято на фоне непрекращающихся протестов граждан.
В частности, с 9 февраля в провинции полностью отменяется действие сертификатов по вакцинации, а с 14 февраля будет отменено ношение масок для детей до 14 лет, с 1 марта - для всех граждан провинции, сообщает Regnum.
Альберта стала уже второй провинцией, в которой будут отменены коронавирусные ограничения и обязательная вакцинация. Ранее подобное решение было принято властями канадской провинции Саскачеван.
Напомним, в столице Канады (Оттава) 29 января началась акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений. Она получила название «Конвой свободы». Ее участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер. В столице Канады было объявлено чрезвычайное положение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
какая отмена? Я даже на балкон не выхожу без маски.
Я за протесты, но я не против масок. Я за протесты такие, когда у людей кончается (а у нас оно кончается быстро) терпение и они идут на улицы. Я за протесты людей против того, что им не нравится. Если часть народа протестует против масок - я к ним не присоединюсь, но это правоохранители у них отбирать не буду.
Ну вы и здесь извернулись как змей!!! Какие протесты, вы ведь против протестов, насколько я вас понял, вы всегда были за маски и генные уколы. А тут ведь как ловко перекрасились.
Разница между Западом и Россией - из-за протестов на Западе отменяют ограничения а в России отменяют протесты.
мирные протесты, как видим, не работают.
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разумеется.
это давно известно.
однако есть немало провокаторов которые довольно успешно пудрят людям мозги, уводя протест в песок.
тем не менее, ничего пока не закончилось - дальнобоев теперь обивняют в "сгашном терроризьме".. и прочих "грехах".
Левые психопаты явно не поняли посыла.
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по моему мнению, эта публика ничего кроме удара в бубен не воспринимает - мы же для них быдло/масса/класс..
короче НЕ люди-человеки - наше дело по их убеждению, исполнять приказы партии и заткнутся.