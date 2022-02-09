В Канаде из-за протестов начали отменять ковид-ограничения

12:02 9.02.2022

В канадской провинции Альберта будут сняты ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение было принято на фоне непрекращающихся протестов граждан.

В частности, с 9 февраля в провинции полностью отменяется действие сертификатов по вакцинации, а с 14 февраля будет отменено ношение масок для детей до 14 лет, с 1 марта - для всех граждан провинции, сообщает Regnum.

Альберта стала уже второй провинцией, в которой будут отменены коронавирусные ограничения и обязательная вакцинация. Ранее подобное решение было принято властями канадской провинции Саскачеван.

Напомним, в столице Канады (Оттава) 29 января началась акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений. Она получила название «Конвой свободы». Ее участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер. В столице Канады было объявлено чрезвычайное положение.