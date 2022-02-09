В Канаде из-за протестов начали отменять ковид-ограничения

В канадской провинции Альберта будут сняты ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение было принято на фоне непрекращающихся протестов граждан.

В частности, с 9 февраля в провинции полностью отменяется действие сертификатов по вакцинации, а с 14 февраля будет отменено ношение масок для детей до 14 лет,  с 1 марта - для всех граждан провинции, сообщает Regnum.

Альберта стала уже второй провинцией, в которой будут отменены коронавирусные ограничения и обязательная вакцинация. Ранее подобное решение было принято властями канадской провинции Саскачеван.

Напомним, в столице Канады (Оттава) 29 января началась акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений. Она получила название «Конвой свободы». Ее участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер. В столице Канады было объявлено чрезвычайное положение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.02.2022, 19:39
    Гость: Европеец

    Я за протесты, но я не против масок. Я за протесты такие, когда у людей кончается (а у нас оно кончается быстро) терпение и они идут на улицы. Я за протесты людей против того, что им не нравится. Если часть народа протестует против масок - я к ним не присоединюсь, но это правоохранители у них отбирать не буду.

  3. 09.02.2022, 18:16
    Гость: Алексей В.

    Ну вы и здесь извернулись как змей!!! Какие протесты, вы ведь против протестов, насколько я вас понял, вы всегда были за маски и генные уколы. А тут ведь как ловко перекрасились.

  4. 09.02.2022, 17:29
    Гость: Европеец

    Разница между Западом и Россией - из-за протестов на Западе отменяют ограничения а в России отменяют протесты.

  5. 09.02.2022, 17:18
    Гость: d

    мирные протесты, как видим, не работают.
    -
    разумеется.
    это давно известно.
    однако есть немало провокаторов которые довольно успешно пудрят людям мозги, уводя протест в песок.
    тем не менее, ничего пока не закончилось - дальнобоев теперь обивняют в "сгашном терроризьме".. и прочих "грехах".
    Левые психопаты явно не поняли посыла.
    -
    по моему мнению, эта публика ничего кроме удара в бубен не воспринимает - мы же для них быдло/масса/класс..
    короче НЕ люди-человеки - наше дело по их убеждению, исполнять приказы партии и заткнутся.

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