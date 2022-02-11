Экс-глава «Нафтогаза» увидел риск банкротства компании

11:41 11.02.2022

Украинский «Нафтогаз» постепенно становится банкротом. Об этом сообщил бывший генеральный директор компании Андрей Коболев.

«После уничтожения корпоративного управления в 2021 г. "Нафтогаз" плавно превращается в банкрота, снова просит деньги из госбюджета», — заявил он в интервью журналу Forbes.

Как отметил Коболев, новое руководство корпорации летом 2021 г. совершило «катастрофическую ошибку»: не закупило газ вовремя. С апреля 2021 года и по сей день «Нафтогаз» возглавляет Юрий Витренко, которого издание называет бывшим другом и теперь «главным оппонентом» Коболева.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине газа до конца зимы, Коболев отметил, что это будет зависеть от погодных условий. Он добавил, что сейчас «Нафтогаз» стал импортировать энергоресурс, несмотря на разговоры о наличии его в достаточном объеме.

По словам Коболева, самый высокий риск ожидается в марте. Если погода будет холодной, украинскому бизнесу придется снизить уровень потребления газа.

Ранее российский «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe заявил, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 3 февраля снизились до минимального уровня в 11,2 млрд куб. м. Это значение на 46,5% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году.