Экс-глава «Нафтогаза» увидел риск банкротства компании
Украинский «Нафтогаз» постепенно становится банкротом. Об этом сообщил бывший генеральный директор компании Андрей Коболев.
«После уничтожения корпоративного управления в 2021 г. "Нафтогаз" плавно превращается в банкрота, снова просит деньги из госбюджета», — заявил он в интервью журналу Forbes.
Как отметил Коболев, новое руководство корпорации летом 2021 г. совершило «катастрофическую ошибку»: не закупило газ вовремя. С апреля 2021 года и по сей день «Нафтогаз» возглавляет Юрий Витренко, которого издание называет бывшим другом и теперь «главным оппонентом» Коболева.
Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине газа до конца зимы, Коболев отметил, что это будет зависеть от погодных условий. Он добавил, что сейчас «Нафтогаз» стал импортировать энергоресурс, несмотря на разговоры о наличии его в достаточном объеме.
По словам Коболева, самый высокий риск ожидается в марте. Если погода будет холодной, украинскому бизнесу придется снизить уровень потребления газа.
Ранее российский «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe заявил, что заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) к 3 февраля снизились до минимального уровня в 11,2 млрд куб. м. Это значение на 46,5% (на 9,7 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что иностранная компания на данный момент монополист в транзите газа через страну Хох? Разве нет?
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Скорее европейцы сертифицируют "Северный поток - 2". Во-вторых, свято место пусто не бывает
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Та ви шо??? А визги качать газ через 404 от твоих споноров?
Не путайте экономику и политику. Хотя они и идут рука об руку, но это, все же, не одно и то же. Я спрашиваю почему нас должно волновать банкротство иностранной компании ? Думаете, без нее транзит газа через Украину не состоится ? Так это, во первых, их проблемы. Скорее европейцы сертифицируют "Северный поток - 2". Во-вторых, свято место пусто не бывает. Появится новая компания-транзитер вместо прежней.
Абсолютно не должнно нас это волновать... Хотя, странно, товарооборот на 30% увеличился... Нефтепродукты ( для заправки фашистской техники ) через Беларусь - вот что не непонятно....
Мы должны закрыться в своей раковине?
А мы должны переживать за проблемы Нафтогаза ?