Украина запросила срочную встречу со странами-членами Венского документа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
Ранее глава МИД Украины говорил, что Киев запросил у РФ разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины. Он также указывал, что Киев ждет ответа от РФ в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.
"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - цитирует сообщение Кулебы РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для начала ей надо уши почистить, может просто приглохла. Так бывает: на ногтях лак, а в ушах сера.
А украинский ты, я вижу, потихоньку изучаешь. Как бы чего не вышло, правда?
в МЧС, но это не важно. он ответит - всем српашивателям и родам войск за бугром мало не покажется. так что, не писай, или ты от страху?
Клоун)))
Просто необходимо всем сообща заставить поганых выполнять Будапештский меморандум, устав ООН и российско-украинский договор о границе! И еще Минские договорённости!!!
МОСКВА, 12 февраля 2015 года – РИА Новости. В распоряжении журналистов оказался документ о мерах по выполнению Минских соглашений, подписанный главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, представителями России и Украины и представителем от ОБСЕ по выполнению Минских соглашений, и декларация глав России, Украины, Франции и Германии в поддержку комплекса этих мер.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений
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10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также отпускников, добровольцев, заблудившихся десантников и ИХТАМНЕТов с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.