Украина запросила срочную встречу со странами-членами Венского документа

21:20 13.02.2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.

Ранее глава МИД Украины говорил, что Киев запросил у РФ разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины. Он также указывал, что Киев ждет ответа от РФ в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - цитирует сообщение Кулебы РИА Новости.

