Украина дала России 48 часов на ответ об учениях на границе
Украина запросила у России объяснений по поводу военной деятельности у границ страны, а также в Крыму, сообщил в Twitter глава МИДа Дмитрий Кулеба.
«Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа», — написал он. Согласно положениям этого документа, Россия должна указать точные районы проведения военной деятельности, назвать даты ее завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие», приводит цитату из заявления дипломата РБК.
Кулеба добавил, что Украина дает России 48 часов на ответ. Если Москва не предоставит данные или они покажутся Киеву «недостаточными или ненадлежащими», украинская сторона обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает в том числе инспекции стран — членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей для контроля военной деятельности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
лучше по углам или сдавайся,друзья уже предупредили,что помогать не будут.
Продолжение 1
Но если вы сами станете вести себя как псих, это резко изменит ситуацию. Вот пример:
«После одного из самых отвратительных дней в моей жизни по дороге домой я сосредоточенно думал о свалившихся на меня неприятностях и вел машину на автопилоте. К несчастью для меня, всё это происходило в крайне опасный для Калифорнии час пик. В какой-то момент я случайно подрезал пикап, в котором сидел здоровяк с женой. Он сердито просигналил, и я помахал рукой, чтобы показать, что приношу свои извинения. Но затем — всего пару километров спустя — я снова его подрезал.
Тогда мужчина нагнал меня и резко остановил грузовик перед моим автомобилем, заставив меня съехать на обочину. Затормозив, я увидел, как его жена отчаянно жестикулирует, прося его не выходить из машины. Разумеется, он не обращал на нее внимания и через несколько мгновений уже оказался на дороге — под два метра ростом и весом килограммов в 140. Он резко приблизился ко мне и начал стучать по стеклу, выкрикивая ругательства.
Я был настолько ошеломлен, что даже опустил стекло, чтобы слышать его. Затем я подождал, пока он сделает паузу, чтобы после вылить на меня еще больше желчи. И когда он замолчал, чтобы перевести дыхание, я сказал ему: «У вас был когда-нибудь настолько ужасный день, что вы просто надеялись на то, что кто-то вытащит пушку, пристрелит вас и положит конец всем страданиям? Этот кто-то — вы?»
Продолжение 2
У него отвисла челюсть. «Что?» — спросил он. До этого момента я вел себя очень глупо. Но вдруг я сделал что-то гениальное. Каким-то невероятным образом, несмотря на затуманенное сознание, я сказал именно то, что нужно. Я не пытался договориться с этим пугающим человеком — скорее всего, вместо ответа он бы вытащил меня из автомобиля и ударил по лицу своим огромным кулаком. Я не пытался сопротивляться. Я лишь стал таким же чокнутым и ударил по нему его же оружием.
Он уставился на меня, и я снова заговорил: «Да, я серьезно. Я обычно не подрезаю людей и никогда до этого не подрезал кого-то дважды. Просто сегодня такой день, когда не имеет значения, что я делаю и кого встречаю — включая вас! — всё идет наперекосяк. Вы станете человеком, который милостиво положит конец моему существованию?» Он немедленно изменился, успокоился и начал подбадривать меня: «Эй. Чего ты, парень, — сказал он. — Все будет в порядке. Честно! Расслабься, у всех бывают плохие дни».
Я продолжил свою тираду: «Тебе легко говорить! Ты-то сегодня не испортил все, к чему прикасался, в отличие от меня. Не думаю, что у меня хоть что-то станет хорошо. Ты поможешь мне?» Он с воодушевлением продолжил: «Нет, правда. Я не шучу! Все наладится. Отдохни». Мы проговорили еще несколько минут. Потом он вернулся в грузовик, что-то сказал жене и махнул мне в зеркало, как бы говоря: «Запомни. Успокойся. Все будет хорошо». И уехал.
Были такие акты, на которые ссылается Кулеба(персонаж не без того, что и смешной). Так что, если РФ признает их обязательность, то надо соблюдать. Если нет - публично заявить о денонсации. Ну, придуркам-то чего лезть в эти вопросы? Их же никто ни о чем не спрашивает? Да, в течение какого времени надо ответить - не знаю. В межд. праве есть универсальная формула: "течение разумного срока".
Только идиот в такой ситуации полезет к соседу с расспросами.