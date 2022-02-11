Украина дала России 48 часов на ответ об учениях на границе

20:51 11.02.2022

Украина запросила у России объяснений по поводу военной деятельности у границ страны, а также в Крыму, сообщил в Twitter глава МИДа Дмитрий Кулеба.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа», — написал он. Согласно положениям этого документа, Россия должна указать точные районы проведения военной деятельности, назвать даты ее завершения, а также «наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие», приводит цитату из заявления дипломата РБК.

Кулеба добавил, что Украина дает России 48 часов на ответ. Если Москва не предоставит данные или они покажутся Киеву «недостаточными или ненадлежащими», украинская сторона обратится к другим странам — участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает в том числе инспекции стран — членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей для контроля военной деятельности.