США и Британия не подтвердили отвод российских войск от Украины

Страны Запада пока не подтверждают отвод российских войск от границ Украины, анонсированный во вторник российским Минобороны.

Заявления из Москвы о том, что подразделения Южного и Западного военного округов, завершив учения, уже грузятся на транспорт и отправляются в места дислокации, нуждаются в проверке, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Россия «делала аналогичные заявления» относительной деэскалации в декабре, но они оказались ложными, сказала Смит.

«Когда мы проверили, мы не обнаружили никаких признаков (отвода войск). И с тех пор мы видим только, как российские силы двигаются в противоположном направлении», - приводит ее слова Finanz.ru.

Британский премьер Борис Джонсон в свою очередь сообщил, что данные разведки «не обнадеживают». Хотя Москва демонстрирует открытость к дискуссиям, «на границе с Украиной и в Белоруссии мы имеем строительство военных госпиталей, которые могут строиться только в качестве подготовки к вторжению», заявил Джонсон.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 02:39
    Гость: ONE

    не могу я понять действий ВВП и МИД РФ в целом-чего они боятся? НАТО,которое является бездонной бочкой для ЕС или санкций,которые РФ как гусю вода-без особого вреда?
    ВВП видимо бессмертный и собирается всех пересидеть,ожидая покуда "партнеры" уйдут на политическое дно или укатят в закат по сроку службы?
    Где линия Партии и дело Всей жизни?
    какая то мелочная подковерная возня.
    Нет понимания нашей позиции-отключим газ и нефть!
    Пока не разгонят свои "наты" и их базы вокруг РФ не давать энергоносителей из принципа-ни за валюту,ни за рубли!
    Цирк бесконечный!

  2. 16.02.2022, 02:27
    Гость: да-а, и Штаты спланировали

    нанести удар Россией по Украине на 16 февраля 2022. Только вот точное время не сообщают, темнят!

  3. 16.02.2022, 01:52
    Гость: Не забывай, чем все кончилось

    "Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
    Будет вам и белка, будет и свисток!"
    И смеясь, рукою дряхлой гладил он
    Детские головки, белые как лен.
    Ждал поры весенней с нетерпеньем я:
    Думал, вот приеду снова в те края
    И отправлюсь к другу старому скорей.
    Он навстречу выйдет с трубочкой своей
    И начнет о сельских новостях болтать.
    По лесу бродить с ним будем мы опять,
    Слушая как в чаще свищут соловьи...
    Но увы! Желанья не сбылись мои.
    Как с деревьев падать начал лист сухой,
    Смерть подкралась к деду тихою стопой.
    Одинок угас он в домике своем,
    И горюют детки больше всех по нем:
    "Кто поймает белку, сделает свисток?"
    Долго будет мил им добрый старичок.
    И где спит теперь он непробудным сном,
    Часто голоса их слышны вечерком...

  5. 16.02.2022, 00:37
    Гость: Не боиссь!

    Когда Песков молчит, за него говорят пушки! Будет вам, хохлам, и белка, будет и свисток!

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