США и Британия не подтвердили отвод российских войск от Украины

21:40 15.02.2022

Страны Запада пока не подтверждают отвод российских войск от границ Украины, анонсированный во вторник российским Минобороны.

Заявления из Москвы о том, что подразделения Южного и Западного военного округов, завершив учения, уже грузятся на транспорт и отправляются в места дислокации, нуждаются в проверке, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Россия «делала аналогичные заявления» относительной деэскалации в декабре, но они оказались ложными, сказала Смит.

«Когда мы проверили, мы не обнаружили никаких признаков (отвода войск). И с тех пор мы видим только, как российские силы двигаются в противоположном направлении», - приводит ее слова Finanz.ru.

Британский премьер Борис Джонсон в свою очередь сообщил, что данные разведки «не обнадеживают». Хотя Москва демонстрирует открытость к дискуссиям, «на границе с Украиной и в Белоруссии мы имеем строительство военных госпиталей, которые могут строиться только в качестве подготовки к вторжению», заявил Джонсон.