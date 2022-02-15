США и Британия не подтвердили отвод российских войск от Украины
Страны Запада пока не подтверждают отвод российских войск от границ Украины, анонсированный во вторник российским Минобороны.
Заявления из Москвы о том, что подразделения Южного и Западного военного округов, завершив учения, уже грузятся на транспорт и отправляются в места дислокации, нуждаются в проверке, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит.
Россия «делала аналогичные заявления» относительной деэскалации в декабре, но они оказались ложными, сказала Смит.
«Когда мы проверили, мы не обнаружили никаких признаков (отвода войск). И с тех пор мы видим только, как российские силы двигаются в противоположном направлении», - приводит ее слова Finanz.ru.
Британский премьер Борис Джонсон в свою очередь сообщил, что данные разведки «не обнадеживают». Хотя Москва демонстрирует открытость к дискуссиям, «на границе с Украиной и в Белоруссии мы имеем строительство военных госпиталей, которые могут строиться только в качестве подготовки к вторжению», заявил Джонсон.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не могу я понять действий ВВП и МИД РФ в целом-чего они боятся? НАТО,которое является бездонной бочкой для ЕС или санкций,которые РФ как гусю вода-без особого вреда?
ВВП видимо бессмертный и собирается всех пересидеть,ожидая покуда "партнеры" уйдут на политическое дно или укатят в закат по сроку службы?
Где линия Партии и дело Всей жизни?
какая то мелочная подковерная возня.
Нет понимания нашей позиции-отключим газ и нефть!
Пока не разгонят свои "наты" и их базы вокруг РФ не давать энергоносителей из принципа-ни за валюту,ни за рубли!
Цирк бесконечный!
нанести удар Россией по Украине на 16 февраля 2022. Только вот точное время не сообщают, темнят!
"Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!"
И смеясь, рукою дряхлой гладил он
Детские головки, белые как лен.
Ждал поры весенней с нетерпеньем я:
Думал, вот приеду снова в те края
И отправлюсь к другу старому скорей.
Он навстречу выйдет с трубочкой своей
И начнет о сельских новостях болтать.
По лесу бродить с ним будем мы опять,
Слушая как в чаще свищут соловьи...
Но увы! Желанья не сбылись мои.
Как с деревьев падать начал лист сухой,
Смерть подкралась к деду тихою стопой.
Одинок угас он в домике своем,
И горюют детки больше всех по нем:
"Кто поймает белку, сделает свисток?"
Долго будет мил им добрый старичок.
И где спит теперь он непробудным сном,
Часто голоса их слышны вечерком...
Наверное,надо войска отвести к Ла маншу,тогда поверят.
Когда Песков молчит, за него говорят пушки! Будет вам, хохлам, и белка, будет и свисток!