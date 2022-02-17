Великобритания откажется от «золотых виз» на фоне кризиса вокруг Украины

11:43 17.02.2022

Лондон в ближайшее время может объявить о сворачивании программы выдачи виз для богатых инвесторов, которую называли идеальным механизмом для отмывания «грязных денег». Об этом пишет Financial Times.

Данная программа пользовалась популярностью среди обеспеченных россиян, особенно до изменения правил получения «золотых виз» в 2015 и 2019 годах. В прошлые разы поводом для ужесточения контроля послужили присоединение Крыма и отравление в Солсбери, в эти дни дискуссия вокруг «золотого» визового режима возобновилась из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Сторонники главы МВД Великобритании Прити Патель сообщили о стремлении к отказу от «золотых виз» из-за опасений, что документы могут использоваться для отмывания незаконно полученных денег. Чиновники в британском правительстве подтвердили подготовку соответствующих инициатив.

Сейчас для получения заветных документов нужно подтвердить готовность инвестировать в Великобританию не менее 2 млн фунтов (около 203,4 млн руб. по нынешнему курсу). В 2015 году правила ужесточили — были введены проверки того, как заявители получили указанные средства. С 2019-го также требуется подтвердить наличие банковского счета в стране.

Еще два года назад парламентский комитет по разведке и безопасности подчеркивал, что «использование британской схемы получения виз для инвесторов» стало приманкой для многих граждан РФ. Законодатели отмечали, что Великобритания предоставила «идеальные механизмы» для отмывания «оффшорных богатств».