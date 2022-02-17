Великобритания откажется от «золотых виз» на фоне кризиса вокруг Украины
Лондон в ближайшее время может объявить о сворачивании программы выдачи виз для богатых инвесторов, которую называли идеальным механизмом для отмывания «грязных денег». Об этом пишет Financial Times.
Данная программа пользовалась популярностью среди обеспеченных россиян, особенно до изменения правил получения «золотых виз» в 2015 и 2019 годах. В прошлые разы поводом для ужесточения контроля послужили присоединение Крыма и отравление в Солсбери, в эти дни дискуссия вокруг «золотого» визового режима возобновилась из-за обострения ситуации вокруг Украины.
Сторонники главы МВД Великобритании Прити Патель сообщили о стремлении к отказу от «золотых виз» из-за опасений, что документы могут использоваться для отмывания незаконно полученных денег. Чиновники в британском правительстве подтвердили подготовку соответствующих инициатив.
Сейчас для получения заветных документов нужно подтвердить готовность инвестировать в Великобританию не менее 2 млн фунтов (около 203,4 млн руб. по нынешнему курсу). В 2015 году правила ужесточили — были введены проверки того, как заявители получили указанные средства. С 2019-го также требуется подтвердить наличие банковского счета в стране.
Еще два года назад парламентский комитет по разведке и безопасности подчеркивал, что «использование британской схемы получения виз для инвесторов» стало приманкой для многих граждан РФ. Законодатели отмечали, что Великобритания предоставила «идеальные механизмы» для отмывания «оффшорных богатств».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну почему же. Могут и отказаться. Местным элитам уже не нравится, что всё скупают приезжие. Пожертвуют некоторыми государственными интересами ради интересов местных жителей
Спасибо, поржал. Из этой программы как минимум 20 процентов идёт на спонсирование тори. Как жить будете, планировщики?
Не откажутся. Если прижмут международных воров олигархов,то вместо Мелкобритании страна станет Макробританией.
Где создаются "зоны получения вида на жительства в обмен на инвестиции"?
Если проанализировать те страны, которые предоставляют такую услугу, то выяснится, что это всё страны с минимальным реальным сектором в экономике.Это Латвия Кипр Мальта Британия Панама и так далее, включая США - самый большой в мире офшор.
Поскольку привлечь инвестиции в крупные промышленные научные и технологические сферы нельзя в виду отсутствия оных, то и предлагается закачивать средства в недвижимость футбол и гольф-яхт-клубы, что на жизни простых гроаждан отражается негативно с поднятием цен на жильё, продукты питания при отсутствии реальных рабочих мест. В гольфклубы и на причалах для яхт супер класса много работников не надо.
Экономика - это не то, что обслуживает только сверхбогатых и сверхбогатства, это хозяйственная деятельность простого и незамысловатого жителя той или иной страны.
А нет людям возможностей для занятия деятельностью, то и нет экономики.
Вот и ругайте миллиардеров со всей планеты свивших гнездовища на берегах туманного Альбиона в надежде на то, что лондонский туман это надёжное укрытие от настоящих криминальных расследований. И Скотланд Ярд - это всего лишь "литературный персонаж" Конан Дойля, а в реальности структукра которая не занимается расследованием реальных преступлений, но хорошо сотрудничает с МИ-6 в распространении фейковых новостей о России.
пургагона выгонят?