В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса
На фоне обострения ситуации на востоке Украины в Россию прибыли свыше 40 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
«Прозвучала информация, что более 40 000 лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», — цитирует его РИА Новости.
Помимо этого, в ночь на воскресенье около 2 тыс. человек на поездах эвакуировали в Курскую и Воронежскую области. Чуприян отметил, что развернуты 92 пункта временного размещения беженцев, во всех них проводятся тестирования на коронавирусную инфекцию, пока случаев болезни не выявили.
В данный момент ведется установка мобильных банкоматов в местах размещения беженцев, сказал Чуприян. Как отметил врио главы МЧС, это повысит скорость положенных выплат.
Комментарии читателей Оставить комментарий
закулисе
нагнать беженцев в Ростов. Но верят в это только в Удоеве и Кологриве..
Логичный вопрос.Интересно узнать твои действия.
— Вы из какого общества, товарищи?
— Трудовые резервы.
— А что, Динамо бежит?
— Все бегут.
Врите но не так нагло ,на беженцев они похожи ,как мигранты в беларусии с цветущими мордами .Показывайте лучше хронику 1941го