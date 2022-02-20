В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

12:34 20.02.2022

На фоне обострения ситуации на востоке Украины в Россию прибыли свыше 40 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Прозвучала информация, что более 40 000 лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», — цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, в ночь на воскресенье около 2 тыс. человек на поездах эвакуировали в Курскую и Воронежскую области. Чуприян отметил, что развернуты 92 пункта временного размещения беженцев, во всех них проводятся тестирования на коронавирусную инфекцию, пока случаев болезни не выявили.

В данный момент ведется установка мобильных банкоматов в местах размещения беженцев, сказал Чуприян. Как отметил врио главы МЧС, это повысит скорость положенных выплат.