Турция назвала неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР

17:59 22.02.2022

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлимым решение президента России Владимира Путина о признание Россией ЛНР и ДНР. По его словам, Анкара призывает стороны соблюдать здравый смысл.

«Мы считаем решение (признание Россией Донецка и Луганска – прим.ред.) неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право», - цитирует ИА «Красная Весна» слова Эрдогана со ссылкой на агентство «Анадолу».

При этом ранее неприемлемым решение России о признании ЛНР и ДНР также назвал и турецкий МИД, в котором заявили, что таким образом Москва якобы нарушила Минские соглашения, а также нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.