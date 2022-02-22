Турция назвала неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлимым решение президента России Владимира Путина о признание Россией ЛНР и ДНР. По его словам, Анкара призывает стороны соблюдать здравый смысл.
«Мы считаем решение (признание Россией Донецка и Луганска – прим.ред.) неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право», - цитирует ИА «Красная Весна» слова Эрдогана со ссылкой на агентство «Анадолу».
При этом ранее неприемлемым решение России о признании ЛНР и ДНР также назвал и турецкий МИД, в котором заявили, что таким образом Москва якобы нарушила Минские соглашения, а также нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жил да был
Эрдоган.
Он стучал в барабан,
Папиросы курил.
По-турецки говорил.
Трубы затрубили,
Пушки запалили!
Очень рад Петроград -
Все ликуют и танцуют,
Эрдогана целуют.
Помидоры свежие есть?
Ага, а оккупировать часть Сирии и Кипра это международное право по турецки. Туркам бы лучше помолчать, а то и байтактары не помогут.
Султан походу рамсы попутал, что турецкая армия вообще делает в Сирии? Их туда никто не приглашал!
Вояка ну . ну ружьё дали )) беги бакса прикупи а то завтра по 100 будет