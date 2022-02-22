Турция назвала неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлимым решение президента России Владимира Путина о признание Россией ЛНР и ДНР. По его словам, Анкара призывает стороны соблюдать здравый смысл.

«Мы считаем решение (признание Россией Донецка и Луганска – прим.ред.) неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право», - цитирует ИА «Красная Весна» слова Эрдогана со ссылкой на агентство «Анадолу».

При этом ранее неприемлемым решение России о признании ЛНР и ДНР также назвал и турецкий МИД, в котором заявили, что таким образом Москва якобы нарушила Минские соглашения, а также нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2022, 00:52
    Гость: По мотивам

    Жил да был
    Эрдоган.
    Он стучал в барабан,
    Папиросы курил.
    По-турецки говорил.
    Трубы затрубили,
    Пушки запалили!
    Очень рад Петроград -
    Все ликуют и танцуют,
    Эрдогана целуют.

  3. 23.02.2022, 00:48
    Гость: Омега

    Ага, а оккупировать часть Сирии и Кипра это международное право по турецки. Туркам бы лучше помолчать, а то и байтактары не помогут.

  4. 22.02.2022, 23:50
    Гость: ABCD

    Султан походу рамсы попутал, что турецкая армия вообще делает в Сирии? Их туда никто не приглашал!

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