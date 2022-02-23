Замглавы ЕК назвала исключение президента РФ из санкционного списка ошибкой

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что исключение из нового списка антироссийских санкций Евросоюза президента России Владимира Путина является ошибкой.

По ее словам, «Владимир Путин должен быть первым в списке», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hospodarske Noviny.

Напомним, в среду должен быть окончательно утвержден новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы. Также ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц.

Ранее президент США решил ввести первый пакет санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик, которые, по его словам, будут жестче тех, которые США ввели в 2014 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2022, 17:01
    Гость: личный опыт

    прочитал "еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова" дальше не стал, но, пожалуй, внесу эту должность в коллекцию самых нелепых званий, профессий и должностей сразу после "слесарь-гинеколог".
    Бу-га-га...

  3. 23.02.2022, 16:41
    Гость: looк

    Неподсудный он ,только пока на троне сидит,поэтому и обнулился.А рейтинг падающий поднимает не улучшением состояния народа ,а спец ооперациями,войну боится.

  4. 23.02.2022, 16:38
    Гость: d

    напомню кто такая Вера Юрова.. - Левая, состояла в партии гитлера и бланка(социал-демократы).
    занималась распределением грантов ес в чехии.
    комиссар(!!) по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства.

  5. 23.02.2022, 16:19
    Гость: Шило

    Ну ЕК,ЕС, это европейский детский сад!
    Они в фантастическом мире живут! Им , как неадыкватам,50% скидки!

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