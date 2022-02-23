Замглавы ЕК назвала исключение президента РФ из санкционного списка ошибкой

12:28 23.02.2022

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что исключение из нового списка антироссийских санкций Евросоюза президента России Владимира Путина является ошибкой.

По ее словам, «Владимир Путин должен быть первым в списке», сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hospodarske Noviny.

Напомним, в среду должен быть окончательно утвержден новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы. Также ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц.

Ранее президент США решил ввести первый пакет санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик, которые, по его словам, будут жестче тех, которые США ввели в 2014 году.