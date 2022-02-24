Военные корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

17:32 24.02.2022

Сегодня утром появилась информация о том, что группа китайских боевых кораблей прошла границы территориальных вод Тайваня. Такими данными поделились сразу несколько telegram-каналов, в том числе военный корреспондент Юрий Котенок.

«Тем временем… Военные корабли Китая зашли в территориальные воды Тайваня», – цитирует его сообщение Общественная служба новостей.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в свою очередь пояснил, что преждевременных выводов делать все-таки не стоит, так как китайские эсминцы и военные самолеты периодически появляются неподалеку от Тайваня.

По его мнению, данный маневр является демонстрацией силы.

«Делать выводы в настоящее время рано. Корабли и самолеты КНР периодически заходят демонстративно», – рассказал Рожин.