Военные корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня

Сегодня утром появилась информация о том, что группа китайских боевых кораблей прошла границы территориальных вод Тайваня. Такими данными поделились сразу несколько telegram-каналов, в том числе военный корреспондент Юрий Котенок.

«Тем временем… Военные корабли Китая зашли в территориальные воды Тайваня», – цитирует его сообщение Общественная служба новостей.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в свою очередь пояснил, что преждевременных выводов делать все-таки не стоит, так как китайские эсминцы и военные самолеты периодически появляются неподалеку от Тайваня.

По его мнению, данный маневр является демонстрацией силы.

«Делать выводы в настоящее время рано. Корабли и самолеты КНР периодически заходят демонстративно», – рассказал Рожин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2022, 23:44
    Гость: Carlos

    С Тибетом не всё так просто... Китай в своё время утратил контроль над массой территорий, которые были ему когда-то подконтрольны - Тибет, немалую часть Средней Азии, Алтай, в ЮВА тож... Сейчас начинают восстанавливать...

  3. 24.02.2022, 23:38
    Гость: Carlos

    Заберут своё, отобранное Лучшим Другом Детей и Физкультурников в пользу Щенивмерлой и Венгрия, и Румыния, и Польша...

Все комментарии (21)
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