Военные корабли Китая вошли в территориальные воды Тайваня
Сегодня утром появилась информация о том, что группа китайских боевых кораблей прошла границы территориальных вод Тайваня. Такими данными поделились сразу несколько telegram-каналов, в том числе военный корреспондент Юрий Котенок.
«Тем временем… Военные корабли Китая зашли в территориальные воды Тайваня», – цитирует его сообщение Общественная служба новостей.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в свою очередь пояснил, что преждевременных выводов делать все-таки не стоит, так как китайские эсминцы и военные самолеты периодически появляются неподалеку от Тайваня.
По его мнению, данный маневр является демонстрацией силы.
«Делать выводы в настоящее время рано. Корабли и самолеты КНР периодически заходят демонстративно», – рассказал Рожин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С Тибетом не всё так просто... Китай в своё время утратил контроль над массой территорий, которые были ему когда-то подконтрольны - Тибет, немалую часть Средней Азии, Алтай, в ЮВА тож... Сейчас начинают восстанавливать...
Нет... Он просто сделал лужу...
Заберут своё, отобранное Лучшим Другом Детей и Физкультурников в пользу Щенивмерлой и Венгрия, и Румыния, и Польша...
Смешно сформулировали, но возразить нечего..
Мировую систему права разломал Китай, оккупировав Тибет.