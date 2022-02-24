Борис Джонсон призвал срочно созвать саммит НАТО

14:05 24.02.2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к членам НАТО с просьбой незамедлительно созвать саммит альянса.

"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения на Украину. Я также буду говорить с коллегами, лидерами G7 и призываю как можно скорее провести срочную встречу всех лидеров НАТО", - написал Джонсон на своей странице в Facebook.

Ранее он выразил свое потрясение "ужасными событиями на Украине", отметив, что российский президент "выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину, и пообещал решительный ответ на эти действия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о принятии решения по проведению специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ, но при этом будет стремиться к демилитаризации Украины. Россия, по его словам, не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева.