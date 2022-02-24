Борис Джонсон призвал срочно созвать саммит НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к членам НАТО с просьбой незамедлительно созвать саммит альянса.

"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения на Украину. Я также буду говорить с коллегами, лидерами G7 и призываю как можно скорее провести срочную встречу всех лидеров НАТО", - написал Джонсон на своей странице в Facebook.

Ранее он выразил свое потрясение "ужасными событиями на Украине", отметив, что российский президент  "выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину, и пообещал решительный ответ на эти действия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о принятии решения по проведению специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ, но при этом будет стремиться к демилитаризации Украины. Россия, по его словам, не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2022, 18:27
    Гость: IgS

    они там вызвали российского посла, хотели вручить ноту, а он не пришел, сказал - некогда. а раз ноты есть так и играйте, у всс же и группа быдлов и роги стонут и пр.

  2. 24.02.2022, 17:53
    Гость: А что

    Вторжение в Ливию было санкционированным? Нет,просто НАТО бомбило Ливию только потому, что считало неправильным действия её руководства...

  3. 24.02.2022, 17:27
    Гость: Радуга

    "Джонсон выразил свое потрясение ужасными событиями на Украине"
    Ну надо же,натовские фашисты испытывают потрясение,которое они и подготовили.Лицемеры и мерзавцы,которые пытаются превратить нашу Землю в одно общее НАГАСАКИ,а это значит,что вы все такие "великие" сдохните вместе со всеми землянами....

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