Борис Джонсон призвал срочно созвать саммит НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться к членам НАТО с просьбой незамедлительно созвать саммит альянса.
"Это катастрофа для нашего континента. Сегодня утром я обращусь к нации по поводу российского вторжения на Украину. Я также буду говорить с коллегами, лидерами G7 и призываю как можно скорее провести срочную встречу всех лидеров НАТО", - написал Джонсон на своей странице в Facebook.
Ранее он выразил свое потрясение "ужасными событиями на Украине", отметив, что российский президент "выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину, и пообещал решительный ответ на эти действия.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о принятии решения по проведению специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины. Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ, но при этом будет стремиться к демилитаризации Украины. Россия, по его словам, не может чувствовать себя в безопасности и существовать с постоянной угрозой со стороны Киева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
они там вызвали российского посла, хотели вручить ноту, а он не пришел, сказал - некогда. а раз ноты есть так и играйте, у всс же и группа быдлов и роги стонут и пр.
Вторжение в Ливию было санкционированным? Нет,просто НАТО бомбило Ливию только потому, что считало неправильным действия её руководства...
"Джонсон выразил свое потрясение ужасными событиями на Украине"
Ну надо же,натовские фашисты испытывают потрясение,которое они и подготовили.Лицемеры и мерзавцы,которые пытаются превратить нашу Землю в одно общее НАГАСАКИ,а это значит,что вы все такие "великие" сдохните вместе со всеми землянами....
легкая кавалерия с сабельками тупо погибла.
правда, что борину базу в Очакове умножили на 0?