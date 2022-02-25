ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете ЕС на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, пишет РИА Новости.

По ее словам, данный шаг приведет к "деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения".

"Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого", - заявила она, подчеркнув, что новые санкции "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, будет ограничен доступ России к "важнейшим технологиям", таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.

Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.02.2022, 18:37
    Гость: У нас есть всё для развития

    Эту песню слышим уже десятилетия , а воз и ныне там. Может стоило все таки не ссориться с самого начала, а попробовать поработать вместе , а там уже решать что у нас есть а чего нет.

  5. 25.02.2022, 18:25
    Гость: Женщина

    Ну ничо,ничо, не смертельно. Когда судьба закрывает одну дверь, отрывает другую. Возможно, что скоро устареют вообще самолеты и никому будут не нужны, а придет им на смену совершенно другой транспорт.

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