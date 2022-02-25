ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям

09:35 25.02.2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете ЕС на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, пишет РИА Новости.

По ее словам, данный шаг приведет к "деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения".

"Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого", - заявила она, подчеркнув, что новые санкции "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, будет ограничен доступ России к "важнейшим технологиям", таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.

Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.