ЕС запретит продажу самолетов российским авиакомпаниям
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете ЕС на продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, пишет РИА Новости.
По ее словам, данный шаг приведет к "деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения".
"Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого", - заявила она, подчеркнув, что новые санкции "сделают невозможной" модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, будет ограничен доступ России к "важнейшим технологиям", таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.
Ранее лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите договорились о новых санкциях в отношении России, которые затронут финансовый сектор, сектора энергетики и транспорта, товары двойного назначения, визовую политику.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да не переживайте ,до Кубы вам ещё далеко,но верной дорогой идёте товарисчи.
в 90-е выжили, и сейчас выживем.
Эту песню слышим уже десятилетия , а воз и ныне там. Может стоило все таки не ссориться с самого начала, а попробовать поработать вместе , а там уже решать что у нас есть а чего нет.
допрыгались кремлёвские козлы, уничтожившие промышленность в России
Ну ничо,ничо, не смертельно. Когда судьба закрывает одну дверь, отрывает другую. Возможно, что скоро устареют вообще самолеты и никому будут не нужны, а придет им на смену совершенно другой транспорт.