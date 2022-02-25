Первое публичное заявление Меркель после ухода с должности было об Украине

21:33 25.02.2022

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление, осудив российскую военную операцию на Украине.

"Эта... война... знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны, - сказала Меркель немецкому агентству DPA. - Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом".

Она выразила поддержку гражданам Украины и президенту Владимиру Зеленскому, а также высказалась в поддержку попыток международного сообщества остановить негативное развитие событий на Украине через переговорные каналы, пишет "Интерфакс".