Первое публичное заявление Меркель после ухода с должности было об Украине

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление, осудив российскую военную операцию на Украине.

"Эта... война... знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны, - сказала Меркель немецкому агентству DPA. - Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом".

Она выразила поддержку гражданам Украины и президенту Владимиру Зеленскому, а также высказалась в поддержку попыток международного сообщества остановить негативное развитие событий на Украине через переговорные каналы, пишет "Интерфакс".

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