Первое публичное заявление Меркель после ухода с должности было об Украине
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление, осудив российскую военную операцию на Украине.
"Эта... война... знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны, - сказала Меркель немецкому агентству DPA. - Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом".
Она выразила поддержку гражданам Украины и президенту Владимиру Зеленскому, а также высказалась в поддержку попыток международного сообщества остановить негативное развитие событий на Украине через переговорные каналы, пишет "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
и свастику на рукав.
то родная тетя украинских фашистов.
абсолютно справедливо
бесформенная туша.
Ох, забористая у тебя трава, Зеленский.