В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом

Это уже не война, а настоящая бойня. Причем самое страшное, что эти "камикадзе" взяли в заложники миллионы людей. Вы же теперь им не простите всего того, что они натворили, а значит у них остался всего один вариант - умереть. Но умереть красиво, с пафосом, прихватив с собою на тот свет как можно больше врагов. Знаете, смертников никогда не интересуют жертвы - только их количество. И чем больше, тем лучше - чтобы их собственная смерть имела хоть какой-нибудь смысл. Только обман доверившегося является самым большим грехом. Все эти люди, товарищи клоуны, они же вам верят - а вы обрекаете их на смерть. Если вы действительно хотите отомстить врагам ценой собственной жизни, то не прикрывайтесь невинными людьми, как щитом. Потому что заложников используют только террористы, а вы восемь лет убеждали весь мир, что террористы - это они, а не вы. Получается, что вы обманули весь мир. Докажите, что это не так. Умрите в честном бою, глядя прямо в глаза своих врагов, а не прячась за спинами женщин и детей. Имейте хоть каплю достоинства и сострадания ко всем этим людям, товарищ Зеленский. Да, мы были по разные стороны баррикад, но не смотря на это, я всегда считала вас лучшим президентом Украины за всю ее историю. Пожалуйста, оставайтесь таким для нас и после смерти...