В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом
В Киеве в многоэтажный дом попала ракета. В результате были разрушены квартиры на трех этажах.
По предварительным данным Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, пострадавших и погибших нет, проводится эвакуация.
Какой из сторон принадлежит ракета, неизвестно.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков накануне заверил граждан Украины, что российская армия не будет наносить удары по жилым кварталам Киева. Сегодня во время брифинга он еще раз подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.
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Комментарии читателей Оставить комментарий
И на суде будут перетирать...Горбатого...
Не ври а , люди то все видят. Тошно уже.
Это уже не война, а настоящая бойня. Причем самое страшное, что эти "камикадзе" взяли в заложники миллионы людей. Вы же теперь им не простите всего того, что они натворили, а значит у них остался всего один вариант - умереть. Но умереть красиво, с пафосом, прихватив с собою на тот свет как можно больше врагов. Знаете, смертников никогда не интересуют жертвы - только их количество. И чем больше, тем лучше - чтобы их собственная смерть имела хоть какой-нибудь смысл. Только обман доверившегося является самым большим грехом. Все эти люди, товарищи клоуны, они же вам верят - а вы обрекаете их на смерть. Если вы действительно хотите отомстить врагам ценой собственной жизни, то не прикрывайтесь невинными людьми, как щитом. Потому что заложников используют только террористы, а вы восемь лет убеждали весь мир, что террористы - это они, а не вы. Получается, что вы обманули весь мир. Докажите, что это не так. Умрите в честном бою, глядя прямо в глаза своих врагов, а не прячась за спинами женщин и детей. Имейте хоть каплю достоинства и сострадания ко всем этим людям, товарищ Зеленский. Да, мы были по разные стороны баррикад, но не смотря на это, я всегда считала вас лучшим президентом Украины за всю ее историю. Пожалуйста, оставайтесь таким для нас и после смерти...
А что, людей выносить не надо, пусть остаются?
ГДЕ спасатели, МЧС,
Какая разница? Факт разрушения имеется.
Никого не пускают и правильно.
А должны?
Там объявлено ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Потому и военные.
Мальчик , что СССР фактически развалило КГБ , уж на что грозное было. Так и тут эти будут первыми , кто поймет что дело труба , хотя бы потому что обладают всей информацией по долгу службы. Так что не обольщайся на сей счет.