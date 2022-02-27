Делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями Украины
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - цитирует Пескова "Интерфакс".
Президет Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о предложении начать переговоры в Белоруссии, но не может согласиться на них, потому что с белорусской стороны ведутся боевые действия.
"Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", заявил президент Украины.
При этом по словам Дмитрия Пескова, Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран именно Киевом.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Мединский, скоро он сделает заявление — Песков. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что украинская сторона была предупреждена, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут.
Российскую делегацию на переговорах в Белоруссии возглавляет помощник президента Владимир Мединсий.
В новость внесены дополнения в 11:55 - добавлена информация об ответе Дмитрия Пескова на отказ Зеленского участвовать в переговорах на территории Белоруссии
Комментарии читателей Оставить комментарий
Война идёт нешуточная. У ДНР и ЛНР есть серьёзные счёты к преступной киевской власти. Для них эта война освободительная, и они намерены идти до победного конца. Их поддерживает существенная часть жителей Украины. И Россия решила поддержат республики, а заодно и решить проблемы собственной безопасности. Бандеровские преступники ответят за свои злодеяния
❗️⚡️Пропал Медведчук. Вырвался из под ареста под прикрытием и охраной неизвестных. Есть обоснованная версия, что именно он будет в числе делегации Украины в Гомеле
Какие могут быть переговоры с противником во время наступления?
Цена любой задержки своих войск - жизни солдат и офицеров.
Кто против мира-дружбы-жвачки?
Начал войну, до разгрома и подписания акта о безоговорочной капитуляции, вмешиваться в управление войсками, при всей гениальности, о которой дуют в уши прихлебатели, нельзя.
Опять начинаем ж... вертеть. Небось, Башни зашевелились.
Что мы можем предложить, кроме безоговорочного исполнения всех замыслов "спецоперации"? Даже если подпишут, кто будет это исполнять?
Опыт Минских соглашений ничему не научил?
Ща-аз, бывшие братья, обгоняя собственный визг от счастья, начнут денационализацию, и прочие "де"?!
Ага.
И санкции все равно не снимут.
Не считайте свои убеждения абсолютной истиной. Похоже на наоборот-но посмотрим, через пару дней все будет ясно.
Лучше бы он умел построить сытую, процветающую страну.