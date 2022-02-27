Делегация РФ прибыла в Белоруссию на переговоры с представителями Украины

10:44 27.02.2022

Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Президет Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о предложении начать переговоры в Белоруссии, но не может согласиться на них, потому что с белорусской стороны ведутся боевые действия.

"Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", заявил президент Украины.

При этом по словам Дмитрия Пескова, Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран именно Киевом.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Мединский, скоро он сделает заявление — Песков. Пресс-секретарь российского президента также отметил, что украинская сторона была предупреждена, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут.

Российскую делегацию на переговорах в Белоруссии возглавляет помощник президента Владимир Мединсий.

В новость внесены дополнения в 11:55 - добавлена информация об ответе Дмитрия Пескова на отказ Зеленского участвовать в переговорах на территории Белоруссии

