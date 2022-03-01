Зеленский заявил об отсутствии желаемого результата переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил желаемого результата на переговорах с Москвой 28 февраля. Вопрос о переходе ко второму раунду переговоров будет решаться после анализа первого.
"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить <…> Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили", — цитируют заявление Зеленского "Ведомости".
После возвращения украинской делегации в Киев власти проанализируют прошедшую встречу и решат, как переходить ко второму раунду переговоров, отметил он.
Президент Украины еще раз призвал западные страны и международное сообщество в целом ввести жесткие антироссийские санкции. Также Зеленский заявил, что подал заявку на вступление Украины в ЕС. Документ уже доставлен в Брюссель и ждет подписания.
Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уж, конечно, и не как Вы, батюшка/матушка…
Для:Дык... Вы кто-тролль,бот или просто алкаш,который пропил последние мозги,впрочем уже не имеет никакого значения т.к. Ваш комментарий-это характеристика Вам.
Какие выборы? Какой избиратель? После ядерного удара. Вы про что? Европа довела ситуацию почти до ядерной войны. Похоже в Европе опять не верят России. Ну ну. Переход еще одной Красной линии России будет означать ядерный удар. Европа, ау... Очнитесь. Вам это надо? Это уже не компьютерная графика будет для вас как вы привыкли. Россия не хочет этого. Упорно не хочет. Но Европа дотыкается Русскому Медведю палкой в глаз и получит ядерный удар. Раздразнила Медведя совсем не на шутку. Это уже предел терпения.
Задача Украины и Запада только одна - любым способом надурить Россию опять. А не выполнять соглашения.
Говорить нужно только тогда когда будет завершена спецоперация ПОЛНОСТЬЮ! И ни минутой раньше.
Очень жаль что Путин не так умён как вы.