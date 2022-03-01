Зеленский заявил об отсутствии желаемого результата переговоров с Россией

10:12 1.03.2022

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил желаемого результата на переговорах с Москвой 28 февраля. Вопрос о переходе ко второму раунду переговоров будет решаться после анализа первого.

"Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить <…> Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты, чтобы завершить войну. Кое-какие сигналы мы получили", — цитируют заявление Зеленского "Ведомости".

После возвращения украинской делегации в Киев власти проанализируют прошедшую встречу и решат, как переходить ко второму раунду переговоров, отметил он.

Президент Украины еще раз призвал западные страны и международное сообщество в целом ввести жесткие антироссийские санкции. Также Зеленский заявил, что подал заявку на вступление Украины в ЕС. Документ уже доставлен в Брюссель и ждет подписания.

Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова.