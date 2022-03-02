Евросоюз запретил поставлять, продавать и экспортировать евро в Россию

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», - цитирует РБК сообщение, опубликованное на портале законодательства ЕС.

При этом запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро, если они требуются для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также членов их семей и путешествующих с ними. Также запрет не будет распространяться на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.03.2022, 20:05
    Гость: личный опыт

    очень странное решение, в принципе, идущее на пользу финансовой системе России.

  5. 02.03.2022, 19:25
    Гость: чушь не порите

    Роль РФ в мировой экономике настолько мизерна,что никто почти ничего и не заметит.Кроме населения РФ...

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