Евросоюз запретил поставлять, продавать и экспортировать евро в Россию
Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», - цитирует РБК сообщение, опубликованное на портале законодательства ЕС.
При этом запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро, если они требуются для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также членов их семей и путешествующих с ними. Также запрет не будет распространяться на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что хохол - это заразно.
что нельзя сбросить ядерную бомбу на Россию. Аж распирает, но нельзя.
очень странное решение, в принципе, идущее на пользу финансовой системе России.
на бирже,вот как.
Роль РФ в мировой экономике настолько мизерна,что никто почти ничего и не заметит.Кроме населения РФ...