Евросоюз запретил поставлять, продавать и экспортировать евро в Россию

16:12 2.03.2022

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», - цитирует РБК сообщение, опубликованное на портале законодательства ЕС.

При этом запрет не распространяется на продажу, поставку, передачу или экспорт банкнот евро, если они требуются для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также членов их семей и путешествующих с ними. Также запрет не будет распространяться на официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом.