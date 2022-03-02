American Express приостановила сотрудничество с партнерами из РФ

Американская финансовая компания American Express заявила о приостановке сотрудничества с российскими партнерами на фоне введения санкций против РФ, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление организации.

Как указала пресс-служба компании, у American Express есть "небольшие деловые связи в России", которые включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей.

"С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации", — указывается в заявлении.

Ранее во вторник президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием "О положении страны", подчеркнул, что Вашингтон поддерживает украинцев. Кроме того, президент США считает, что конфликт на Украине якобы сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее.

По мнению Байдена, ситуация вокруг Украины привела к единению Европы и всего Запада. Кроме того, американский лидер указал на то, что российский фондовый рынок якобы потерял 40% капитализации из-за санкций Запада.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2022, 13:50
    Гость: Альфа

    а это значит, что цены на все запчасти к иномаркам, так любимым россиянами, увеличатся примерно на 30-50%, само авто также. Олигархам, чиновникам плевать на это, так как заранее обеспечили себе благополучие на многие годы.

  3. 02.03.2022, 13:18
    Гость: личный опыт

    если бы властям России нужно было стабилизировать рубль, например, Газпром бы вышел на биржу и скупил рубли.
    Власти хотят лишить нерезидентов части валютной выручки через покупку подорожавшего доллара.
    Потыкать котят носом в их собственное....

  4. 02.03.2022, 13:15
    Гость: личный опыт

    про газ уже все забыли, лихорадочно подсчитывают количество минеральных удобрений в наличии накануне посевной и запасы зерна от прошлых урожаев на элеваторах.
    Как там говаривал Иосиф Виссарионович... "Зерно - это валюта валют".
    Найк грозится нам кроссовки перестать продавать...ну-ну...

  5. 02.03.2022, 13:08
    Гость: Путник

    Вон тебе, ..., пишут, что газ в ...ропе 2230 евро за куб. Вот это цена, а сколько стоит бакс или евро за рубли, не важно. Или ты ими печку топишь, потому и волнуешся?

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