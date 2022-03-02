American Express приостановила сотрудничество с партнерами из РФ

09:40 2.03.2022

Американская финансовая компания American Express заявила о приостановке сотрудничества с российскими партнерами на фоне введения санкций против РФ, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление организации.

Как указала пресс-служба компании, у American Express есть "небольшие деловые связи в России", которые включают одного партнера, выпускающего карты, и еще нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей.

"С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнеров, что привело к тому, что мы приостановили сотрудничество с банками-партнерами в России, и продолжим следовать всем соответствующим законам по мере развития ситуации", — указывается в заявлении.

Ранее во вторник президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием "О положении страны", подчеркнул, что Вашингтон поддерживает украинцев. Кроме того, президент США считает, что конфликт на Украине якобы сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее.

По мнению Байдена, ситуация вокруг Украины привела к единению Европы и всего Запада. Кроме того, американский лидер указал на то, что российский фондовый рынок якобы потерял 40% капитализации из-за санкций Запада.