Власти Германии арестовали яхту Алишера Усманова
Власти Германии заблокировали на верфи в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью $600 млн, сообщает Forbes.
Яхта Усманова с конца октября находилась на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss для переоборудования и модернизации.
По данным источников издания, германские власти заблокировали Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи с «военной операцией» России на Украине.
156-метровая яхта Dilbar является не самой длинной, но самой вместительной в мире. Жилые помещения владельца и гостевые зоны судна 3 800 кв.м, сообщает издание Worldmarine.ru. На строительство яхты ушло 52 месяца.
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Следущая будет Бастилия!
Стало известно об аресте яхты Сечина во Франции
3 марта 2022, 13:31
Текст: Алексей Дегтярёв
Французские власти арестовали яхту, которая, по их мнению, принадлежит россиянину, сообщил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр.
«Французская таможня произвела изъятие яхты Amore Vero в городе Ла-Сьота в рамках применения санкций ЕС против России», – цитирует Ле Мэра ТАСС.
По его словам, яхта якобы принадлежит «российскому олигарху», ее изъяли в ночь на 3 марта.
Судно носит название Amore Vero, оно принадлежит, по данным Ле Мэра, компании, основным акционером которой является Игорь Сечин, передает РИА «Новости».
Она прибыла в портовый город Ла-Сьота на Лазурном берегу Франции 3 января.
Ранее СМИ сообщали, что власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов.
Взгляд
Возврата к социализму не будет, это как мантру повторяет Гегемон из года в год и ржавый Толик при любом случае.
Но и капитализма у нас никогда не было.
Была (сесть) какая то странная форма иудейского феодализма.
Ну уж яйца Фаберже фашисты хрен получат. Пусть свои лупят.
Если немецкие и французские журналюги действительно так написали, то это говорит только об их юридической неграмотности.