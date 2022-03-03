Власти Германии арестовали яхту Алишера Усманова

10:05 3.03.2022

Власти Германии заблокировали на верфи в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью $600 млн, сообщает Forbes.

Яхта Усманова с конца октября находилась на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss для переоборудования и модернизации.

По данным источников издания, германские власти заблокировали Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи с «военной операцией» России на Украине.

156-метровая яхта Dilbar является не самой длинной, но самой вместительной в мире. Жилые помещения владельца и гостевые зоны судна 3 800 кв.м, сообщает издание Worldmarine.ru. На строительство яхты ушло 52 месяца.