Власти Германии арестовали яхту Алишера Усманова

Власти Германии заблокировали на верфи в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью $600 млн, сообщает Forbes. 

Яхта Усманова с конца октября находилась на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss для переоборудования и модернизации.

По данным источников издания, германские власти заблокировали  Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции Евросоюза в связи с «военной операцией» России на Украине. 

156-метровая яхта Dilbar является не самой длинной, но самой вместительной в мире. Жилые помещения владельца и гостевые зоны судна 3 800 кв.м, сообщает издание Worldmarine.ru. На строительство яхты ушло 52 месяца.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.03.2022, 17:19
    Гость: в интернетах пишут

    Стало известно об аресте яхты Сечина во Франции

    3 марта 2022, 13:31

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Французские власти арестовали яхту, которая, по их мнению, принадлежит россиянину, сообщил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр.

    «Французская таможня произвела изъятие яхты Amore Vero в городе Ла-Сьота в рамках применения санкций ЕС против России», – цитирует Ле Мэра ТАСС.

    По его словам, яхта якобы принадлежит «российскому олигарху», ее изъяли в ночь на 3 марта.

    Судно носит название Amore Vero, оно принадлежит, по данным Ле Мэра, компании, основным акционером которой является Игорь Сечин, передает РИА «Новости».

    Она прибыла в портовый город Ла-Сьота на Лазурном берегу Франции 3 января.

    Ранее СМИ сообщали, что власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов.

    Взгляд

  3. 03.03.2022, 17:03
    Гость: ABCD

    Возврата к социализму не будет, это как мантру повторяет Гегемон из года в год и ржавый Толик при любом случае.
    Но и капитализма у нас никогда не было.
    Была (сесть) какая то странная форма иудейского феодализма.

  5. 03.03.2022, 16:37
    Гость: иван з.

    Если немецкие и французские журналюги действительно так написали, то это говорит только об их юридической неграмотности.

Все комментарии (72)
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