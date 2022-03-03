Путин предложил изменить устав ОДКБ

Владимир Путин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 6 октября 2007 года.

«Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», - говорится в пояснительной записке.

Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства». «Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», - говорится в документе.

Каждое государство - член вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях по мандату ООН, информируя о своем участии Совет коллективной безопасности (СКВ).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.03.2022, 20:15
    Гость: и хорошо что не хотят

    Ведь стоит влезть и тут же у наты руки будут развязаны.А дальше здравствуй третья мировая...

  3. 03.03.2022, 20:13
    Гость: стесняюсь спросить

    А вы что ожидали?Когда начинаешь какое либо дело,прежде рекомендуется подумать.Хотя бы немножко.

Все комментарии (24)
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