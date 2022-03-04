В США предложили запретить поставки нефти из России

Американские законодатели выступили за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России. По их мнению, это позволит наказать Москву за военную операцию на Украине. При этом президент США Джо Байден не поддерживает подобные санкции.

Законопроект представили сенаторы Джо Манчин (демократ) и Лиза Мурковски (республиканец). Он предусматривает введение запрета на импорт из России нефти, газа, угля и других видов углеводородного сырья. Предположительно, действовать данный запрет будет по крайней мере до тех пор, пока операция России на Украине продолжается.

Стоит отметить, что Манчин и Мурковски представляют штаты, где ведется добыча энергоресурсов, и они также выступают за наращивание производства внутри США. При этом идею о запрете поставок из РФ поддерживают и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и прогрессивные демократы, включая сенаторов Эда Марки (ранее представил законопроект, полностью запрещающий импорт нефти и нефтепродуктов из России) и Элизабет Уоррен, сообщает «Интерфакс».

Также отмечается, что некоторые сенаторы пока не готовы поддержать запрет импорта российской нефти. В частности, Митт Ромни (республиканец, Юта) считает, что введение запрета должно быть скоординировано с другими странам.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что отказ от российской нефти будет иметь глобальные экономические последствия.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2022, 19:05
    Гость: blog2038,.

    Речь не идёт о том что РФ прекратила или не прекратила.
    .
    Речь идёт о том чтобы не покупать нефть РФ вне зависимости от того что РФ решила для себя.

  2. 04.03.2022, 18:25
    Гость: massachusets

    Зачем бежать впереди паровоза ,пока нет необходимости в этих запретах.Байден знает, что делать можно,а что вредно для нас .

  3. 04.03.2022, 18:24
    Гость: У нас

    и так самый дешёвый бензин стоит $5.30 за галон! Видимо скоро будет $6.00! А при Трампе было $3.10 !

  5. 04.03.2022, 18:14
    Гость: Питон

    С началом боевых действий на Украине цены на топливо в штатах и так уже взлетели в два раза пришлось резервы открывать но им видимо мало. Они хотят всех насильно посадить на электромобили и запретить бензиновые двигатели.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Россия сознательно пошла на "адские санкции". Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе»
© KM.RU, Артем Чернов
«Спецоперация» на Украине: геополитические и нравственные уроки для России
Путин назвал западное сообщество «империей лжи»
Избранное
Грузите афганцев самолётами: в Россию готовят массовый завоз беженцев из Кабула
Театральная премьера «Бешеный хворост»: митинги не посещать и товарищей сдавать - учат в школе
Августовский «путч». Тридцать лет спустя
«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны
Плюсы и минусы бамбукового настила
Всероссийская перепись населения: как будет проходить и зачем в ней участвовать
"Дай лапу" или как не прибить домашнего питомца при дрессировке
Заявка на глобальную победу над человечеством. Греф, Мишустин и Шваб выступили на Cyber Polygon 2021
Выбор строительной бригады: что нужно знать
Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»