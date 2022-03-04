В США предложили запретить поставки нефти из России
Американские законодатели выступили за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России. По их мнению, это позволит наказать Москву за военную операцию на Украине. При этом президент США Джо Байден не поддерживает подобные санкции.
Законопроект представили сенаторы Джо Манчин (демократ) и Лиза Мурковски (республиканец). Он предусматривает введение запрета на импорт из России нефти, газа, угля и других видов углеводородного сырья. Предположительно, действовать данный запрет будет по крайней мере до тех пор, пока операция России на Украине продолжается.
Стоит отметить, что Манчин и Мурковски представляют штаты, где ведется добыча энергоресурсов, и они также выступают за наращивание производства внутри США. При этом идею о запрете поставок из РФ поддерживают и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и прогрессивные демократы, включая сенаторов Эда Марки (ранее представил законопроект, полностью запрещающий импорт нефти и нефтепродуктов из России) и Элизабет Уоррен, сообщает «Интерфакс».
Также отмечается, что некоторые сенаторы пока не готовы поддержать запрет импорта российской нефти. В частности, Митт Ромни (республиканец, Юта) считает, что введение запрета должно быть скоординировано с другими странам.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что отказ от российской нефти будет иметь глобальные экономические последствия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Речь не идёт о том что РФ прекратила или не прекратила.
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Речь идёт о том чтобы не покупать нефть РФ вне зависимости от того что РФ решила для себя.
Зачем бежать впереди паровоза ,пока нет необходимости в этих запретах.Байден знает, что делать можно,а что вредно для нас .
и так самый дешёвый бензин стоит $5.30 за галон! Видимо скоро будет $6.00! А при Трампе было $3.10 !
Нефтяное эмбарго - это катастрофа.
С началом боевых действий на Украине цены на топливо в штатах и так уже взлетели в два раза пришлось резервы открывать но им видимо мало. Они хотят всех насильно посадить на электромобили и запретить бензиновые двигатели.