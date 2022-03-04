В США предложили запретить поставки нефти из России

15:52 4.03.2022

Американские законодатели выступили за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России. По их мнению, это позволит наказать Москву за военную операцию на Украине. При этом президент США Джо Байден не поддерживает подобные санкции.

Законопроект представили сенаторы Джо Манчин (демократ) и Лиза Мурковски (республиканец). Он предусматривает введение запрета на импорт из России нефти, газа, угля и других видов углеводородного сырья. Предположительно, действовать данный запрет будет по крайней мере до тех пор, пока операция России на Украине продолжается.

Стоит отметить, что Манчин и Мурковски представляют штаты, где ведется добыча энергоресурсов, и они также выступают за наращивание производства внутри США. При этом идею о запрете поставок из РФ поддерживают и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, и прогрессивные демократы, включая сенаторов Эда Марки (ранее представил законопроект, полностью запрещающий импорт нефти и нефтепродуктов из России) и Элизабет Уоррен, сообщает «Интерфакс».

Также отмечается, что некоторые сенаторы пока не готовы поддержать запрет импорта российской нефти. В частности, Митт Ромни (республиканец, Юта) считает, что введение запрета должно быть скоординировано с другими странам.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что отказ от российской нефти будет иметь глобальные экономические последствия.