Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации в Харькове
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Харькове украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов.
По его словам, на улице Жилярди Киевского района между домами в частном секторе размещены реактивные системы залпового огня, при этом местным жителям, среди которых есть дети, запретили покидать дома.
«Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города», - цитирует ТАСС слова Конашенкова.
Также он отметил, что целью провокации является вызов ответного артиллерийского огня со стороны ВС РФ по жилому сектору Харькова, чтобы снять его на камеры и передать западным журналистам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гамбург?
меня тоже удивляют претензии к ВСУ.
Котроые смеют почему-то находиться в своей стране, у себя дома , защищать свой дом
вместо бежать навстречу русским освободителям с дарами.
Да?
А чегой-то мы в СССР слова такого не знали и не слышали РУСО ФОБ!
Неологизм какой-то, новояз новой России.
Про "вас" - не знаю. Мой папа, точно, оккупантом освобожденных стран не был. Закончил войну в Австрии, когда Руководство СССР убедилось, что в этой стране просоветских политических сил, готовых принять власть(выборы), нет в достаточном количестве, войска были выведены, Австрийцы восстановили свою систему и приняли Закон о постоянном нейтралитете. Какая "оккупация"? Нечего мазать СССР своим ... понятно чем. В Финляндии - такая же история, а в других странах были сильны прокоммунистические силы и партии. Они взяли власть и провозгласили курс на социализм, как они его понимали. Так что и здесь никакой оккупации. Надо эти вещи учитывать и сейчас.
Что пол Харькова «разбомбили» – это ведь гипербола в данном случае, а может, дезинформация. Потом проверим. Вот немцам союзники разбомбили Дрезден, Кельн, Гамбург, результат был аналогичен ядерной бомбардировке по числу жертв. Зайдите в Интернет, гляньте, что значит «разбомбили»: там фотографии есть. А сейчас глядишь, немцы с англичанами дружат. В Википедии теперь пишут, что в Дрездене при бомбардировке погибло не 100 (135), а всего 25 тысяч человек.