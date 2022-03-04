Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации в Харькове

18:00 4.03.2022

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Харькове украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов.

По его словам, на улице Жилярди Киевского района между домами в частном секторе размещены реактивные системы залпового огня, при этом местным жителям, среди которых есть дети, запретили покидать дома.

«Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города», - цитирует ТАСС слова Конашенкова.

Также он отметил, что целью провокации является вызов ответного артиллерийского огня со стороны ВС РФ по жилому сектору Харькова, чтобы снять его на камеры и передать западным журналистам.