Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации в Харькове

Здание Минобороны

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в Харькове украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов.

По его словам, на улице Жилярди Киевского района между домами в частном секторе размещены реактивные системы залпового огня, при этом местным жителям, среди которых есть дети, запретили покидать дома.

«Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города», - цитирует ТАСС слова Конашенкова.

Также он отметил, что целью провокации является вызов ответного артиллерийского огня со стороны ВС РФ по жилому сектору Харькова, чтобы снять его на камеры и передать западным журналистам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.03.2022, 01:14
    Гость: да вот

    меня тоже удивляют претензии к ВСУ.
    Котроые смеют почему-то находиться в своей стране, у себя дома , защищать свой дом
    вместо бежать навстречу русским освободителям с дарами.

  3. 05.03.2022, 01:10
    Гость: А в России хватает русофобов, п

    Да?
    А чегой-то мы в СССР слова такого не знали и не слышали РУСО ФОБ!
    Неологизм какой-то, новояз новой России.

  4. 04.03.2022, 23:02
    Гость: ответ

    Про "вас" - не знаю. Мой папа, точно, оккупантом освобожденных стран не был. Закончил войну в Австрии, когда Руководство СССР убедилось, что в этой стране просоветских политических сил, готовых принять власть(выборы), нет в достаточном количестве, войска были выведены, Австрийцы восстановили свою систему и приняли Закон о постоянном нейтралитете. Какая "оккупация"? Нечего мазать СССР своим ... понятно чем. В Финляндии - такая же история, а в других странах были сильны прокоммунистические силы и партии. Они взяли власть и провозгласили курс на социализм, как они его понимали. Так что и здесь никакой оккупации. Надо эти вещи учитывать и сейчас.

  5. 04.03.2022, 22:58
    Гость: А.

    Что пол Харькова «разбомбили» – это ведь гипербола в данном случае, а может, дезинформация. Потом проверим. Вот немцам союзники разбомбили Дрезден, Кельн, Гамбург, результат был аналогичен ядерной бомбардировке по числу жертв. Зайдите в Интернет, гляньте, что значит «разбомбили»: там фотографии есть. А сейчас глядишь, немцы с англичанами дружат. В Википедии теперь пишут, что в Дрездене при бомбардировке погибло не 100 (135), а всего 25 тысяч человек.

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