Власти Италии арестовали недвижимость Усманова и Соловьева
Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.
По данным газеты La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее также были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.
По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, Италия приступила к процедуре конфискации «имущества российских олигархов».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Смотри, чтобы твою халупку не конфискации. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Хенде хох, короче.
Во итальянская ЧКа лютует!!! Прямо по Марксу. - Экспроприация экспроприаторов! Обалдеть!
Думай,что пишешь.Какая нахрен недвижимость у обыкновенных ,пастоянно живущих граждан выходцев из СССР и России не приплетай,а (дачники из думы и так не попадут теперь в свои угодья
Все деньги на расчетный счет народа России!
Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят