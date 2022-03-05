Власти Италии арестовали недвижимость Усманова и Соловьева

14:34 5.03.2022

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.

По данным газеты La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее также были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, Италия приступила к процедуре конфискации «имущества российских олигархов».