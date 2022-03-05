Власти Италии арестовали недвижимость Усманова и Соловьева

Владимир Соловьев

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.

По данным газеты La Repubblica, речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее также были конфискованы яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, вилла в Тоскане бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, Италия приступила к процедуре конфискации «имущества российских олигархов».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2022, 17:02
    Гость: Геоцентр

    Смотри, чтобы твою халупку не конфискации. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Хенде хох, короче.

  2. 05.03.2022, 16:54
    Гость: Шило

    Во итальянская ЧКа лютует!!! Прямо по Марксу. - Экспроприация экспроприаторов! Обалдеть!

  3. 05.03.2022, 16:44
    Гость: фёдор

    Думай,что пишешь.Какая нахрен недвижимость у обыкновенных ,пастоянно живущих граждан выходцев из СССР и России не приплетай,а (дачники из думы и так не попадут теперь в свои угодья

Все комментарии (39)
Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Россиянам напомнили об ответственности за помощь другим странам во вред РФ
© KM.RU, Артем Чернов
«"Спецоперация" на Украине: многие нутром чувствуют, что слишком высоки ставки в этом масштабном и поистине судьбоносном процессе»
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
Валерия Гергиева изгнали из Мюнхенского оркестра и Ла Скалы.
«Проблемный» дирижер Валерий Гергиев: запоздалое увольнение путинского маэстро
Избранное
Геополитические итоги 2020 года
Уточненные данные об экстренной посадке вертолета в городе Сукне опубликовали представители ЛНА
«"Убогий совок" – это не миф. Это сознательная клевета»
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
Чистка брусчатки: лучшие методы
Приложение «Оштрафуй правительство»
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
Кипелов вспомнил о пророссийской пословице сербов
Илья Кнабенгоф («Пилот»): «Музыка в России стала безвкусным фуфлом для утехи бессердечных»
Кинопремьера «Северный ветер» Ренаты Литвиновой: Матриархат давно пора вернуть назад?