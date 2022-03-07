Стоимость газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе многократно обновила исторические рекорды и превысила отметку в $3500 за тысячу кубометров.

В частности, цена ближайшего апрельского фьючерса на хабе TTF достигла $3514, при этом в пятницу торги завершились на уровне $2150, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

Также отмечается, что на мировом рынке растет неопределенность с поставками российских энергоресурсов. Помимо сложной ситуации вокруг Украины, в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.

При этом «Газпром» продолжает подачу газа на экспорт согласно заявкам европейских покупателей через Украину, по газопроводу «Северный поток» и «Ямал-Европа».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.03.2022, 19:44
    Гость: Европеец

    Похоже вы там не очень радуетесь высоким ценам на газ - в последних днях уже 2 менеджера Газпрома приказали долго жить.

  2. 07.03.2022, 19:32
    Гость: Европеец

    Тема газа это тема для вас. Ведь на этом стоите. У нас сейчас весна и газа будет нужно намного меньше. Кроме этого даже себе не представляете как вам удалось ускорить меры по отвязки от вашего экспорта. Что потом ?
    Насчёт фейков про раздолбанную технику - «Украинские военные сбили ещё один вертолёт России». Таких видео много, но это сила. Мужик из кустов снял. Это виде взяло моего сына. Пишет : «Летел вертолёт и в секунде из него огненный шар».

  4. 07.03.2022, 19:29
    Гость: ser

    это укр удрапавший в своё время, вроде, в Испанию... с ним разгор не выходит... голова забита штампами от его дедушки бендеровца

  5. 07.03.2022, 19:27
    Гость: Петр

    Сила солому ломит. Бандеровцы вроде умело советской власти сопротивлялись после ВОВ- и все равно проиграли- и против их хитростей советские люди нашли методы. Всех их переловили или перестреляли- конечно- явных бандеровцев. Жаль только- цацкалась с ними много советская власть. Вешать надо было без пощады. Глядишь- и мирная жизнь сейчас была бы на Украине.

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