Стоимость газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров

12:19 7.03.2022

Спотовая цена газа в Европе многократно обновила исторические рекорды и превысила отметку в $3500 за тысячу кубометров.

В частности, цена ближайшего апрельского фьючерса на хабе TTF достигла $3514, при этом в пятницу торги завершились на уровне $2150, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

Также отмечается, что на мировом рынке растет неопределенность с поставками российских энергоресурсов. Помимо сложной ситуации вокруг Украины, в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников - ветрогенерации.

При этом «Газпром» продолжает подачу газа на экспорт согласно заявкам европейских покупателей через Украину, по газопроводу «Северный поток» и «Ямал-Европа».