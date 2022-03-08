Янукович призвал Зеленского достичь мирного соглашения «любой ценой»
Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал Владимира Зеленского остановить кровопролитие в стране и достичь мирного соглашения «любой ценой».
«Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России», - цитирует обращение РИА Новости.
При этом Янукович отметил, что за это Зеленскому будут благодарны как на Украине, так и западные страны.
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», - отметил также Янукович.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не позорься.
Там 13 героев Украины должно быть(посмертных) . Фамилии назови.
януковичу можно посоветовать только одно - идти курсом руского военного корабля.
А дышать, хоть через раз, можно? Или каждый раз разрешение спрашивать? Представляю какие ответы сейчас будут. А может и не представляю.
Украина будет блогодарна, если прямо сейчас это тип приедет в Киев и добровольно сдастся правоохранительным органам.
этого януковича ужк от нафталина оттряхнули?