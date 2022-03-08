Янукович призвал Зеленского достичь мирного соглашения «любой ценой»

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал Владимира Зеленского остановить кровопролитие в стране и достичь мирного соглашения «любой ценой».

«Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России», - цитирует обращение РИА Новости.

При этом Янукович отметил, что за это Зеленскому будут благодарны как на Украине, так и западные страны.

«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», - отметил также Янукович.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.03.2022, 18:07
    Гость: личный опыт

    януковичу можно посоветовать только одно - идти курсом руского военного корабля.

  3. 08.03.2022, 18:07
    Гость: Вячеслав

    А дышать, хоть через раз, можно? Или каждый раз разрешение спрашивать? Представляю какие ответы сейчас будут. А может и не представляю.

  4. 08.03.2022, 17:59
    Гость: А как

    Украина будет блогодарна, если прямо сейчас это тип приедет в Киев и добровольно сдастся правоохранительным органам.

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