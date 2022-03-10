Трамп не исключил ядерную и Третью мировую войну
Бывший президент США Дональд Трамп в шоу Full Send Podcast заявил, что сейчас в мире существует угроза начала ядерной и Третьей мировой войны.
«Я думаю, это (угроза ядерной войны - прим.ред.) серьезно, я видел на днях выступление Байдена, сказавшего, что мы не хотим воевать с Россией, так как она ядерная держава. <...> Это такой сигнал слабости?» - сказал Трамп.
Он отметил, что американцам действительно стоит бояться ядерной войны, так как страной управляют «некомпетентные люди», а шанс развития Третьей мировой существует, так как США «больше не уважают», сообщает РБК. При этом в январе 2022 года Трамп уже делал аналогичные заявления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
скажите ему уже кто нибудь в штатах-он уже вышел из кадра!
и заберите микрофон!
Лицемерие Запада скорее всего приведет к атомной войне. А надо всего лишь убедить неонацистов отпустить гражданское население ,женщин и детей в т.ч. по коридорам куда они хотят на запад - на восток, a не прятаться за ними .Если бы это получилось, то в течении 5 дней войны бы закончилась. Итак: ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ ЭТО НЕ ВСЕГДА СМЕРТЬ ДУХОВНАЯ НО И КАК ВИДИМ , ФИЗИЧЕСКАЯ .
Может для Трампа это новость ,а я с рождения это слышу с похорон Сталина . Ничего нового политики не придумали.
А может просто когда на выборы ходишь,то думать головой?
Все к этому и идёт. Запад подвёл свои силы к границам России. Украина это - начало. Самое интересное в том, что на Западе не понимают, что при ядерной войне они умрут первыми и все - от Новой Зеландии до Канады.