Трамп не исключил ядерную и Третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп в шоу Full Send Podcast заявил, что сейчас в мире существует угроза начала ядерной и Третьей мировой войны.

«Я думаю, это (угроза ядерной войны - прим.ред.) серьезно, я видел на днях выступление Байдена, сказавшего, что мы не хотим воевать с Россией, так как она ядерная держава. <...> Это такой сигнал слабости?» -  сказал Трамп.

Он отметил, что американцам действительно стоит бояться ядерной войны, так как страной управляют «некомпетентные люди», а шанс развития Третьей мировой существует, так как США «больше не уважают», сообщает РБК. При этом в январе 2022 года Трамп уже делал аналогичные заявления.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.03.2022, 15:38
    Гость: Asini momenti

    Лицемерие Запада скорее всего приведет к атомной войне. А надо всего лишь убедить неонацистов отпустить гражданское население ,женщин и детей в т.ч. по коридорам куда они хотят на запад - на восток, a не прятаться за ними .Если бы это получилось, то в течении 5 дней войны бы закончилась. Итак: ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ ЭТО НЕ ВСЕГДА СМЕРТЬ ДУХОВНАЯ НО И КАК ВИДИМ , ФИЗИЧЕСКАЯ .

  3. 10.03.2022, 15:30
    Гость: Аnton

    Может для Трампа это новость ,а я с рождения это слышу с похорон Сталина . Ничего нового политики не придумали.

  5. 10.03.2022, 15:18
    Гость: Куратор

    Все к этому и идёт. Запад подвёл свои силы к границам России. Украина это - начало. Самое интересное в том, что на Западе не понимают, что при ядерной войне они умрут первыми и все - от Новой Зеландии до Канады.

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