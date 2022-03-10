Трамп не исключил ядерную и Третью мировую войну

12:04 10.03.2022

Бывший президент США Дональд Трамп в шоу Full Send Podcast заявил, что сейчас в мире существует угроза начала ядерной и Третьей мировой войны.

«Я думаю, это (угроза ядерной войны - прим.ред.) серьезно, я видел на днях выступление Байдена, сказавшего, что мы не хотим воевать с Россией, так как она ядерная держава. <...> Это такой сигнал слабости?» - сказал Трамп.

Он отметил, что американцам действительно стоит бояться ядерной войны, так как страной управляют «некомпетентные люди», а шанс развития Третьей мировой существует, так как США «больше не уважают», сообщает РБК. При этом в январе 2022 года Трамп уже делал аналогичные заявления.