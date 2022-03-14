Южная Корея начнет прививать от COVID-19 детей 5-11 лет

10:30 14.03.2022

Южная Корея планирует начать вакцинацию детей от 5 до 11 лет против COVID-19 уже в конце марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Чон Хэ Чхоля.

По его словам, вакцины оказались "безопасными и эффективными" в других странах, которые ввели программу вакцинации раньше Южной Кореи. При этом на текущий момент число заболевших COVID-19 детей в возрасте до 11 лет превысило 15% от всех случаев заболевания в стране.

Вакцинация детей будет проводится вакциной Pfizer в 1,2 тыс. клиниках по всей стране. Кроме того, подростки в возрасте от 12 до 17 лет смогут получить "бустерную" дозу вакцины, если они прошли полный курс вакцинации более трех месяцев назад

Правительство Южной Кореи прогнозирует, что волна распространения варианта коронавируса "омикрон" вступит в свою пиковую стадию на этой неделе.

В Южной Корее несколько дней подряд зафиксирован рост числа случаев заболевания коронавирусом. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки зафиксировано 309 790 новых случаев заражения COVID-19.