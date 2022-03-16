Сенат США единогласно одобрил резолюцию против руководства России

11:57 16.03.2022

Сенат Конгресса США единогласно одобрил резолюцию с осуждением России за ее действия в отношении Украины.

В документе содержится "осуждение Российской Федерации, президента Владимира Путина, членов Совета безопасности России, Вооруженных сил России и российских военачальников за совершение ими возмутительных актов агрессии и других актов жестокости, доходящих до уровня преступлений против человечности и военных преступлений против народа Украины и других [народов]", сообщает ТАСС.

Кроме того, верхняя палата американского законодательного органа "призывает государства-члены требовать от Международного уголовного суда и Международного суда ООН дать добро на все находящиеся на рассмотрении расследования по факту военных преступлений и преступлений против человечности", приписываемых в тексте документа ВС РФ.

Сенат также "призывает правительство Соединенных Штатов и страны-партнеры воспользоваться своим голосом и влиянием в международных институтах, участниками которых они являются", чтобы "привлечь к ответственности" руководителей РФ за "поддержку ими продолжающегося насилия".

Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (от штата Южная Каролина) и поддержана группой законодателей от обеих партий. Документ не имеет обязательной силы и отражает лишь мнение верхней палаты Конгресса.