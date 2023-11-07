ХАМАС разрешил выезд гражданам Британии, Канады, Молдавии, Украины и ФРГ

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которым сегодня, 7 ноября, разрешен выезд из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Выехать могут граждане Великобритании, Германии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции. Россиян в списках нет, пишет "Коммерсант".

"Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 7:00 (8:00 по мск), чтобы облегчить себе процесс перехода",— сказано в сообщении пограничной службы сектора Газа.

Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября. 1 ноября впервые с начала военных действий владельцев иностранных паспортов выпустили из Газы через КПП "Рафах". Выйти дали 90 раненым палестинцам, а также 450 иностранцам и лицам с двойным гражданством. 

По состоянию на конец октября эвакуацию из сектора Газа ожидали более 500 россиян. Кремль утверждал, что российские дипломаты "осуществляют определенные контакты" по этому вопросу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.11.2023, 23:14
    Гость: тд

    .. интересно а, есть фото варшавского Гетто, после подавления там восстания боевикам третьего рейха,и ..какие ,там по красоте ужасы??!!

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