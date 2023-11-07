ХАМАС разрешил выезд гражданам Британии, Канады, Молдавии, Украины и ФРГ
Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, которым сегодня, 7 ноября, разрешен выезд из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Выехать могут граждане Великобритании, Германии, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции. Россиян в списках нет, пишет "Коммерсант".
"Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 7:00 (8:00 по мск), чтобы облегчить себе процесс перехода",— сказано в сообщении пограничной службы сектора Газа.
Война Израиля и ХАМАС продолжается с 7 октября. 1 ноября впервые с начала военных действий владельцев иностранных паспортов выпустили из Газы через КПП "Рафах". Выйти дали 90 раненым палестинцам, а также 450 иностранцам и лицам с двойным гражданством.
По состоянию на конец октября эвакуацию из сектора Газа ожидали более 500 россиян. Кремль утверждал, что российские дипломаты "осуществляют определенные контакты" по этому вопросу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...а, более 6000 палестинских заложников включая детей в лапах сионистов Израиля??!!
..и их грудных детей??!!
.. интересно а, есть фото варшавского Гетто, после подавления там восстания боевикам третьего рейха,и ..какие ,там по красоте ужасы??!!
Забыли включить на выезд из Палестины?да наверное всем пох
"Развалинами Берлина удовлетворён"