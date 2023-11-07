США приостановят участие в ДОВСЕ с 7 декабря
США приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в связи с выходом из него России. Об этом сообщает Белый дом.
"Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником начиная с 7 декабря в соответствии с нашими правами по международному праву", – цитируют заявление Белого дома "Ведомости".
Уточняется, что такое решение было принято в координации с союзниками по НАТО. Кроме того, ряд стран, которые не входят в альянс, но являются участниками договора, также поддержали приостановление обязательств по ДОВСЕ. В Белом доме добавили, что приостановка участия в договоре укрепит потенциал НАТО "в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения".
Ранее сегодня страны НАТО сообщили, что приостановят участие в ДОВСЕ "на столько, сколько необходимо". Альянс заявил, что Россия якобы "продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями" и "подрывает международный порядок, основанный на правилах".
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 года между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 году Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО "не начнут добросовестно выполнять этот документ".
Процедура выхода России из договора завершилась в полночь 7 ноября, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что с учетом вовлеченности западных стран в конфликт и присоединения Финляндии к НАТО "даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России". Закон о денонсации ДОВСЕ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая 2023 г.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Просто цирк какой то. В 1999г был заключён новый варинт ДОВСЕ, взамен утратившим силу договоре после распада СССР.
НАТО и РФ с Украиной подписали договор ДОВСЕ, который имел обязательства в плане размещения вооружений вдоль границ. Но ратифицировали этот договор только РФ и Украина. Первые кто заявил, что не собирается ратифицировать ДОВСЕ, была Латвия. В НАТО лицемерно заявили, что "не могут" заставить членов альянса ратифицировать договор.
Практически 20 лет РФ в одиночку соблюдала этот договор! У тогдашней ненечки в принципе армии не было. По какой то непонятной причине, в РФ ни разу не потребовали от НАТО ратифицировать договор странами членами НАТО, или хотя бы дать объяснение почему НАТО за 20 лет его не ратифицировало.
После (наконец то!) выхода из договора, в США начался визг, что мол РФ "разрушает баланс сил в Европе" и в общем они хотели бы, что бы РФ его в одиночку и соблюдала.
Несмотря на подписанный с НАТО договор, США в Прибалтику перевели почти 9 полноценных дивизии, с 55 тыс личного состава и более чем 1300 единиц техники.
Цена договорам с НАТО и США- НОЛЬ!