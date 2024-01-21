В Афганистане разбился российский частный самолет

12:14 21.01.2024

Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Паджвак".

"В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана", — уточнили в материале.

Как сообщили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолете Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Уточняется, что накануне вечером он перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана).

Он выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

"Предварительно: на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира", — добавили в ведомстве.

Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана, сейчас ведутся поиски судна.

Пропавший самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произвела французская компания Dassault Aviation в 1978 году. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

По информации агентства Khaama Press, воздушное судно отклонилось от первоначального курса и столкнулось с горным рельефом в районе Зебак.